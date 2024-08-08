今日新聞8分鐘｜一家三口涉洗$15億元黑錢｜觀塘照顧者悲歌

黃金製金屬片藏臭氧機圖走私日本 海關檢$750萬貨

香港海關於8月1日破獲以空運貨物走私黃金到日本案，人員在12部臭氧機內檢獲總數約12公斤、懷疑用黃金鑄造的金屬片，市值約750萬元。海關指，若當貨物成功偷運到日本，可逃稅約80萬元。

金鐘道的士「自炒」 撞欄撼燈柱釀兩傷 西行電車服務一度受阻

今日（8日）上午8時53分，一輛載客的士沿中環金鐘道西行，至太古廣場對開失事，直撞路中鐵欄和燈柱，車上乘客報案指無法開車門。大批消防員接報到場拯救，受事故影響，金鐘道往中環方向近金鐘港鐵站部份行車線封閉，西行電車服務受阻。

油麻地彌敦道兩車相撞後 客貨車剷上行人路司機受傷

油麻地彌敦道發生交通意外，今日（8日）清晨5時40分，一輛客貨車沿加士居道西行，一輛的士沿彌敦道北行，至香港逸東酒店對開交界處相撞。其中客貨車失控剷上行人路，撞落平安大廈的外牆竹棚和「冠南華」的牆角始煞停。

將軍澳寶林邨寶勤樓電錶房失火 邨內多幢樓、商場及街市一度停電

將軍澳寶林邨因火警停電。今（8日）午近3時，寶勤樓地下電錶房失火，消防趕抵將火救熄，惟火警引致邨內電力供應受影響，據報寶勤樓、寶仁樓、寶林商場及街市等，均出現停電。有住客向《香港01》透露，有不少住客走火警到大廈樓下，當中不乏長者。

觀塘照顧者雙屍｜單位傳臭味 鄰居：從未見過有人探望母子

觀塘昨日（7日）發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、需要長期臥床的82歲母親失去照顧而死亡。《香港01》記者到現場了解，搬入一年多的鄰居張小姐表示，平日只見男死者出入事發單位，大概早上7時許出門上班，下午5時多回來，形容他「好高大」、「不跟人說話，好怪」，並指他身上及單位都傳出臭味。

港男換錢黨伏屍澳門路氹酒店 賭錢贏巨款遭劫殺 內地漢港女被捕

澳門傳媒報道，指澳門司警偵破一宗發生於路氹酒店房間的兇殺案，死者為一名香港中年男子，據報是換錢黨，在澳門非法兌換至少半年。司警指死者昨凌晨（7日）在娛樂場贏錢後，將籌碼兌換成約250萬港元現金。跟隨他做換錢黨約3個月的40歲內地男子知悉後，涉嫌進入其房間殺人掠財，並將現金交予一名負責清洗黑錢的48歲香港女子。

涉用虛幣洗$15億黑錢 4人落網包括一家3口 的士司機月收7萬洗錢

海關偵破犯罪集團利用空殼公司及虛擬貨幣清洗黑錢案，昨日（8日）展開「劍刺」執法行動，拘捕4人。疑犯人等涉於過去兩年間，開設多間空殼公司從亞太地區頻繁收取匯款，金額高達15億元。

日本地震車cam實錄：宮崎縣汽車電線桿狂搖 民宅食肆一片狼藉

日本宮崎縣8月8日下午發生強烈地震，政府最先指震度達6.9級，其後上調至7.1級。地震引起最多1米高的海嘯，而地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光。

海南東方市有飛機墜毀 傷亡未明

8月8日，網傳海南省東方市八所鎮有飛機墜毀，鎮政府及警方已派人前往現場，傷亡情況未明。網傳消息稱，海南省東方市有飛機墜毀，機身印有「安防國際」字樣。拍片者稱，「Z2（飛機）掉下來十分鐘了，還在漏油，地上全都是油」。

青年宿舍天水圍琇居申請 平均月租$3500 每年須當200小時義工

民政及青年事務局撥款，天水圍青年宿舍項目「琇居」今日（8日）舉行招租發布會，該由酒店改建的青年宿舍，提供627個宿位，房間面積約300呎，平均月租為3500港元，租戶每年須參與至少200小時社區或志願服務。

香檳大廈｜星座冰室離場 移英港人、懷舊客打卡 相機舖留至下周

尖沙咀香檳大廈即將拆卸，一直留守的星座冰室今日(7日)最後營業，晚上就會拆卸招牌。今早有零星食客光顧，中午則有一半座位坐滿客人。有食客特意來懷舊打卡，是第一次亦是最後一次；亦有移英港人放假回港、到場享用最愛的茄底麵，事前不知道是最後一日營業，她表示之後都會光顧新舖。