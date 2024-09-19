家國情微型藝術展｜大熊貓與神十八活靈活現 逾40件藝術品免費賞
撰文：吳美松
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大灣區共同家園青年公益基金為慶祝中華人民共和國成立75周年，今日（19日）起舉辦《家國情微型藝術展》，以「家國情」為主題，展出超過40件精緻微型藝術作品。政務司副司長卓永興出席開幕典禮致辭時指青年是社會的未來和棟樑，亦是貢獻祖國、建設香港的重要生力軍，未來會繼續與基金攜手合作，促進青年身心健康及多元發展，培育他們成為立足香港、心繫祖國、放眼世界的未來主人翁。
《家國情微型藝術展》展出超過40件精緻微型藝術作品，以嶄新手法糅合傳統匠人工藝。展品展現了中華人民共和國在航天科技、基建建設和自然保育等領域的成就，包括「神舟18號」升空的場景、「國寶」熊貓、到維港和港珠澳大橋等大灣區地標。
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卓永興致辭時又讚揚基金自2019年成立以來，一直積極舉辦和資助不同類型的活動，支援青年人多元發展，同時亦致力弘揚愛國精神，增強青年人的家國情懷。他又指基金作為政府推動青年工作的堅實伙伴，雙方一直合作無間。
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