今日新聞8分鐘｜單車女捐車罅遭電車撞｜葵廣截綠Van揭司機毒駕

一議員被騙徒用AI扮聲借錢電騙 工會理事中招失五萬｜政壇諸事町

議員接連成為騙徒的目標，繼日前有議員收到「私家偵探」電郵，附上將議員與裸女床上「合照」的合成圖勒索，最新再有議員遭遇騙案，主角是勞聯立法會議員周小松。他懷疑被騙徒利用AI扮聲致電一名相熟的工會分會理事長，誘騙轉帳，該理事終損失四至五萬元，已報警處理。

八鄉七星崗電子零件回收場二級火警 消防到場救熄

今日（28日）上午8時07分，元朗八鄉錦田七星崗一個電子零件回收場發生二級火警。消防接報開一喉及派出一隊煙帽隊到場灌救，火場面積約5米乘5米，有廢鐵及雜物起火。火警於8時22分救熄，無人受傷，毋須疏散；起火原因有待調查。

3印尼扒手黨跟蹤提大額現金巿民 製造擠迫感伺機偷$8萬港幣日圓

警方拘捕3名印尼籍男女，他們涉嫌與北角區兩宗扒竊案有關，涉及款項7萬港元及20萬日圓。被捕人疑專吼在銀行提取大量現金的巿民，然後尾隨跟蹤，最後製造擠湧情況，伺機偷取事主放在袋內的鈔票。

警搗11個非法賭場 揭夾公仔機新玩法可換現金 拘110人包括主腦

警方自11月4日起展開「銳陣」（SHARPTEAM）行動，至今一共搗破11個非法賭場，合共拘捕110人，涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」等罪。行動中，警方首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場，賭客須先投入硬幣操控機械抓夾起特製骰子，而骰子上印有不同圖案及數字，賭客需擲出特定數字或圖案組合過關，才可轉動特製輪盤，轉中不同分數區域則可用積分兌換成現金。兌換規則是1分等於50元，最高可兌換30分，即一次能兌換1500元。

象鼻山路隔音屏火｜天眼直擊有人橋底徘徊後冒煙 警重返現場調查

荃灣象鼻山路一段隔音屏昨日（27日）早上起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，並蔓延至上方行人天橋，亦有火球跌落馬路，來回全線因而封閉逾16小時，直至今日（28日）凌晨才重開。警方多次更改案件性質，直到今晨9時許再將案件改為「暫列縱火」跟進，多名探員重返現場調查。《香港01》獲得讀者陳先生提供的閉路電視錄影，拍攝到一人在起火橋底徘徊，不足2分鐘橋底開始冒煙，5分鐘後演變成大火。

車Cam直擊｜灣仔單車女左穿右插捐車罅 疑越雙白線遭電車撞飛

網上流傳一段車cam片段，顯示周二（26日）下午4時許，灣仔金鐘道交通擠塞，形成長長車龍，但一名女子騎單車在車叢中左穿右插，橫越數條行車線，最終更「捐車罅」越過雙白線駛至電車線。豈料一輛電車駛至，從後將單車女撞飛，她連人帶車仆倒在地，她被撞後立即坐起身，手按壓腿部，狀甚痛苦，影片到此結束。

小巴涉毒駕｜警葵涌廣場截查綠van 男司機測試呈陽性當場被捕

過去數個月，接連發生小巴司機醉駕意外，今日（28日）更揭發有小巴司機涉嫌毒駕。下午時份，新界南特遣隊於葵涌區打擊酒後及藥後駕駛，並針對公共服務車輛司機執法。下午約2時45分時，警員在葵涌廣場對開小巴站，截獲一輛89P專線小巴，45歲男司機進行快速呼氣測試及口腔液測試後，初步結果呈陽性。警方將其拘捕及搜車。

機場三跑道系統啟用 國泰、港航同步起飛 大灣區航空客機降北跑

2016年動工、耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統今午（28日）正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作。由公眾諮詢到工程完工歷時13年的機場三跑系統啟用，機管局下午舉行啟用儀式，行政長官李家超等官員出席，三條跑道將有儀式紀念此標誌性一刻，機管局安排三架飛機在三條跑道同時升降，現場所見，南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰CX8333客機，北跑道則有大灣區航空客機降落。

李家超形容「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，非常高興見證三跑系統啟用，他指香港機場在社會機場發展有重要性戰略，三跑系統啟用後更重要，向航空業提三個要求。

海洋公園去年度盈轉虧蝕7160萬 入場人次增33%至314萬創5年新高

海洋公園今日（28日）公布2023至2024年財政年度業績，由於是次財政年度政府資助減少以及大額折舊，園方錄得年度虧損7,160萬元，但經營虧損淨額連續第三個年度收窄，園方表示反映經營及業務持續改善。不過，海洋公園的入場人次由去年236萬，按年增長33%至314萬人，兩者皆創下5年新高。

內地爆衛生巾偷工減料風波 到香港掃貨成小紅書熱話：要買半箱！

綜合內媒報道，近日內地多款衛生巾被爆有生產問題，包括測量產品長度不合規、以次充好等。社交媒體上有不少網民發帖稱，要到香港買衛生巾，或者尋求代購。

馬拉松衝線前太早慶祝 專業跑手被中學生｢最後10米扒頭｣當場變臉

四川閬中24日舉辦一場馬拉松，吸引1萬5000多人共襄盛舉，不料結局出現戲劇性反轉。當時獲獎無數的選手張冬浩在即將抵達終點，以為勝券在握，開心地振臂高呼，未注意對手已經悄悄從身旁竄出，結果在最後10米被直接逆轉，「喜提亞軍」。