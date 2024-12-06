9劏房業主涉加租超法例規定　欠交租賃通知書　被定罪罰款約3.5萬

9名「劏房」業主涉嫌欠交租賃通知書、續租時租金高於法例規定等，今日（6日）在東區裁判法院承認有關控罪，合共被罰款3萬4800元。最嚴重的一名業主觸犯八項罪行，被判處罰款6,400元。自《業主與租客（綜合）條例》生效，政府成功檢控411名劏房業主，罰款合共超過105萬元。



九名「劏房」業主因違反《業主與租客（綜合）條例》，今日（6日）在東區裁判法院承認有關控罪，並被判處罰款共34,800元。（資料圖片）

《業主與租客（綜合）條例》自2022年1月起生效，訂明分間單位租客可享有「2+2」的租住權保障，即租客於首期2年「死約」期完結後，有權再續租多兩年。續租時，加幅須參照私人住宅物業的租金變動，上限為10%。四年期間，業主不能加租或遷出租客。

差餉物業估價署表示，有9名業主違反條例，包括續租時租金加幅超出條例所訂明，以及未有在租期開始後60日內，向估價署署長提交租賃通知書，亦即坊間所稱的表格AR2。其中一名業主更觸犯8宗罪行，被判處罰款6,400元。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

劏房。署方強調「劏房」業主必須嚴格遵守條例規定，包括禁止業主刻意打擾租戶成員的安寧或舒適生活等，意圖使租客放棄佔用其「劏房」。署方又提醒「劏房」租客，須留意條例訂明的權益，包括四年的租住權保障。