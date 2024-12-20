寰球遊X鳥取縣觀光交流局攜手 $4,999起帶你直飛鳥取解鎖隱世魅力

還停留在去鳥取只為去鳥取砂丘打卡呃like？那就大錯特錯了！鳥取的魅力遠不止於此！新鮮肥美的海鮮、世界級的精釀啤酒、充滿童趣的動漫世界，更有古老神秘的妖怪傳說，從壯麗的自然風光到充滿童趣的動畫世界都盡在鳥取！寰球遊與鳥取縣觀光交流局聯手，傾力打造五天深度遊，帶你直飛鳥取，免去大阪轉車3個多小時的煩惱，只需HK$4,999起（原價$7999起），就能體驗不一樣的鳥取！



無需經大阪直飛鳥取 深度遊玩轉鳥取縣

以往想去鳥取玩必需經大阪才可到達，舟車勞頓又玩少幾日。但是由10月27日起，終於迎來香港飛鳥取直航！大灣區航空開通全新直飛米子機場航線，讓你輕鬆直達鳥取，省卻轉程的麻煩，將更多時間留給精彩的旅程！為此，寰球遊與鳥取縣觀光交流局合作，推出深度遊，精心策劃更深入、更豐富的行程，帶你體驗鳥取的多元魅力！首團名額火速爆滿！由於反應熱烈，寰球遊與鳥取縣觀光交流局再次合作，加推少量席位！於1月4日前報名，可享用震撼價 HK$4,999 起（原價$7999起），就可以爽玩5日4夜鳥取！

深度遊專家帶你發掘冷門鳥取！

鳥取的魅力，在於它四季分明的自然景觀和豐富多元的玩法。春天，粉紅色的櫻花在枝頭綻放，將鳥取點綴成一片浪漫的海洋；夏天，旅客可以在碧藍的海水中盡情暢泳，或是在雄偉的鳥取砂丘體驗刺激的滑沙；秋天，漫山遍野的紅葉，構成一幅絕美的秋日畫卷；冬天，大山滑雪場的雪白山坡，正等待旅客盡情馳騁，感受冬日滑雪的樂趣。寰球遊主打深度遊，今次就帶港人深入鳥取，更獲日本鳥取縣觀光交流局官方認證合作，早前已受邀到當地深入考察，因此精心策劃出獨特鳥取深度行程，帶旅客深入探索鳥取的隱藏瑰寶，體驗原汁原味的日本文化。

鳥取夜空可以看到銀河！

必打卡！鳥取砂丘、大山 感受四季景色

來到鳥取，當然不能錯過鳥取砂丘！這個日本最大的砂丘，壯麗景色令人嘆為觀止！除了漫步感受柔軟細沙，還可以體驗騎駱駝，感受異國風情！想要更刺激的體驗？那就來試試滑沙吧！從高處一衝而下，保證腎上腺素飆升！傍晚時分，更可欣賞壯麗的日落景色，浪漫滿分！此外，與富士山齊名的「大山」，被譽為「西之大山」，也值得一遊。它擁有隨著季節變換的壯麗景色。春天和夏天，綠意盎然，生機勃勃；而到了冬天，則是一片銀裝素裹，展現出截然不同的雪國風情。無論哪個季節，都能在大山和鳥取砂丘找到令人心醉的景色。

披上白雪的鳥取砂丘，是另一番美景，打卡必呃到like！

與富士山齊名的大山。

大山白色度假村

好Jep！從海港到梨園 品嚐當季美味

鳥取位處山陰海岸，來到海邊城市，不吃海鮮對不著自己！寰球遊將帶你到境港魚市場親臨拍賣現場，見證從漁船進港到漁獲處理的整個過程，深入了解日本漁市的運作方式。再帶你品嘗最新鮮的鳥取時令海鮮，像是松葉蟹、紅楚蟹、白魷魚、鮪魚等等，感受來自大海的饋贈！除了美味海鮮，鳥取縣更是日本首屈一指的梨子產地，盛產各款日本時令梨子。二十世紀梨館是必到之處，客人可以在這裡品嚐當季最新鮮的梨子，以及當地特色的梨子雪糕。

境港魚市場拍賣見學，緊張刺激！

去海邊城市必食新鮮海鮮！

還可以品嘗到最美味的鳥取梨！

乾杯！世一手工啤酒 品味鳥取職人精神

鳥取不僅有美景美食，當地水質更是日本一！當然還有世界級的精釀啤酒！行程安排參觀當地精釀啤酒廠，了解啤酒的釀造過程，還可以試飲不同口味的啤酒，從清爽的淡啤到濃郁的黑啤，總有一款合你心意！感受鳥取職人的用心和堅持，以及親嚐世一手工啤酒絕對是一次難忘的體驗！

酒迷不可錯過世一啤酒！

動漫迷必訪！走進柯南與鬼太郎的奇幻世界

鳥取除了擁有優美的自然風光與美食之外，更是動漫迷的朝聖之地！這裡是名偵探柯南作者青山剛昌的故鄉，也是妖怪博士水木茂的出生地。無論你是推理迷還是妖怪愛好者，都能在這裡找到屬於你的樂趣！行程將帶你參觀米花商店街，與等身大的柯南雕像合影留念，漫步柯南大橋，感受身臨其境的推理氛圍。你還可以購買琳瑯滿目的柯南周邊商品，把心愛的角色帶回家！妖怪迷就必到充滿奇幻色彩的水木茂大道。這條全長約 800米的街道上，矗立著 177座妖怪銅像，全部出自漫畫家水木茂之手。你會看到鬼太郎、眼球爸爸等耳熟能詳的角色，彷彿走進了鬼太郎的奇幻世界，體驗獨特的日式妖怪文化！

動漫迷要準備好手機容量及銀彈，瘋狂打卡及掃周邊！

名額有限！見字即報！

當然，鳥取的魅力遠不止於此。想親自感受你未玩過的鳥取，就立即報名寰球遊JYGJS5 鳥取5天團 (https://oneworldtravel.hk/jygjs5/)，深度探索不一樣的鳥取縣！

震撼優惠價格： HK$4,999 起（原價$7999起）（包含來回機票、酒店住宿、行程中所列景點門票）

報名截止日期：1月4日前報名，可享震撼優惠！報名從速！

出發日期︰2025年1月 12、19；2月9、16、23；3月2、9、16、23（周日出發）

查詢及報名︰

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