寰球遊X鳥取縣觀光交流局攜手 $4,999起帶你直飛鳥取解鎖隱世魅力

還停留在去鳥取只為去鳥取砂丘打卡呃like?那就大錯特錯了!鳥取的魅力遠不止於此!新鮮肥美的海鮮、世界級的精釀啤酒、充滿童趣的動漫世界,更有古老神秘的妖怪傳說,從壯麗的自然風光到充滿童趣的動畫世界都盡在鳥取!寰球遊與鳥取縣觀光交流局聯手,傾力打造五天深度遊,帶你直飛鳥取,免去大阪轉車3個多小時的煩惱,只需HK$4,999起(原價$7999起),就能體驗不一樣的鳥取!



無需經大阪直飛鳥取 深度遊玩轉鳥取縣

以往想去鳥取玩必需經大阪才可到達,舟車勞頓又玩少幾日。但是由10月27日起,終於迎來香港飛鳥取直航!大灣區航空開通全新直飛米子機場航線,讓你輕鬆直達鳥取,省卻轉程的麻煩,將更多時間留給精彩的旅程!為此,寰球遊與鳥取縣觀光交流局合作,推出深度遊,精心策劃更深入、更豐富的行程,帶你體驗鳥取的多元魅力!首團名額火速爆滿!由於反應熱烈,寰球遊與鳥取縣觀光交流局再次合作,加推少量席位!於1月4日前報名,可享用震撼價 HK$4,999 起(原價$7999起),就可以爽玩5日4夜鳥取!

深度遊專家帶你發掘冷門鳥取!

鳥取的魅力,在於它四季分明的自然景觀和豐富多元的玩法。春天,粉紅色的櫻花在枝頭綻放,將鳥取點綴成一片浪漫的海洋;夏天,旅客可以在碧藍的海水中盡情暢泳,或是在雄偉的鳥取砂丘體驗刺激的滑沙;秋天,漫山遍野的紅葉,構成一幅絕美的秋日畫卷;冬天,大山滑雪場的雪白山坡,正等待旅客盡情馳騁,感受冬日滑雪的樂趣。寰球遊主打深度遊,今次就帶港人深入鳥取,更獲日本鳥取縣觀光交流局官方認證合作,早前已受邀到當地深入考察,因此精心策劃出獨特鳥取深度行程,帶旅客深入探索鳥取的隱藏瑰寶,體驗原汁原味的日本文化。

鳥取夜空可以看到銀河!

必打卡!鳥取砂丘、大山 感受四季景色

來到鳥取,當然不能錯過鳥取砂丘!這個日本最大的砂丘,壯麗景色令人嘆為觀止!除了漫步感受柔軟細沙,還可以體驗騎駱駝,感受異國風情!想要更刺激的體驗?那就來試試滑沙吧!從高處一衝而下,保證腎上腺素飆升!傍晚時分,更可欣賞壯麗的日落景色,浪漫滿分!此外,與富士山齊名的「大山」,被譽為「西之大山」,也值得一遊。它擁有隨著季節變換的壯麗景色。春天和夏天,綠意盎然,生機勃勃;而到了冬天,則是一片銀裝素裹,展現出截然不同的雪國風情。無論哪個季節,都能在大山和鳥取砂丘找到令人心醉的景色。

披上白雪的鳥取砂丘,是另一番美景,打卡必呃到like!

與富士山齊名的大山。

大山白色度假村

好Jep!從海港到梨園 品嚐當季美味

鳥取位處山陰海岸,來到海邊城市,不吃海鮮對不著自己!寰球遊將帶你到境港魚市場親臨拍賣現場,見證從漁船進港到漁獲處理的整個過程,深入了解日本漁市的運作方式。再帶你品嘗最新鮮的鳥取時令海鮮,像是松葉蟹、紅楚蟹、白魷魚、鮪魚等等,感受來自大海的饋贈!除了美味海鮮,鳥取縣更是日本首屈一指的梨子產地,盛產各款日本時令梨子。二十世紀梨館是必到之處,客人可以在這裡品嚐當季最新鮮的梨子,以及當地特色的梨子雪糕。

境港魚市場拍賣見學,緊張刺激!

去海邊城市必食新鮮海鮮!

還可以品嘗到最美味的鳥取梨!

乾杯!世一手工啤酒 品味鳥取職人精神

鳥取不僅有美景美食,當地水質更是日本一!當然還有世界級的精釀啤酒!行程安排參觀當地精釀啤酒廠,了解啤酒的釀造過程,還可以試飲不同口味的啤酒,從清爽的淡啤到濃郁的黑啤,總有一款合你心意!感受鳥取職人的用心和堅持,以及親嚐世一手工啤酒絕對是一次難忘的體驗!

酒迷不可錯過世一啤酒!

動漫迷必訪!走進柯南與鬼太郎的奇幻世界

鳥取除了擁有優美的自然風光與美食之外,更是動漫迷的朝聖之地!這裡是名偵探柯南作者青山剛昌的故鄉,也是妖怪博士水木茂的出生地。無論你是推理迷還是妖怪愛好者,都能在這裡找到屬於你的樂趣!行程將帶你參觀米花商店街,與等身大的柯南雕像合影留念,漫步柯南大橋,感受身臨其境的推理氛圍。你還可以購買琳瑯滿目的柯南周邊商品,把心愛的角色帶回家!妖怪迷就必到充滿奇幻色彩的水木茂大道。這條全長約 800米的街道上,矗立著 177座妖怪銅像,全部出自漫畫家水木茂之手。你會看到鬼太郎、眼球爸爸等耳熟能詳的角色,彷彿走進了鬼太郎的奇幻世界,體驗獨特的日式妖怪文化!

動漫迷要準備好手機容量及銀彈,瘋狂打卡及掃周邊!

名額有限!見字即報!

當然,鳥取的魅力遠不止於此。

震撼優惠價格: HK$4,999 起(原價$7999起)(包含來回機票、酒店住宿、行程中所列景點門票)

報名截止日期:1月4日前報名,可享震撼優惠!報名從速!

出發日期︰2025年1月 12、19;2月9、16、23;3月2、9、16、23(周日出發)

