今日新聞8分鐘｜上水奪命工傷　家屬傷心路祭｜香港再成塞車之都?

有片｜油麻地40年老店遇雌雄賊偷「尿袋」 店方網上兼貼街招示警

年近歲晚，竊案頻仍。油麻地上海街一間家族經營約40年電器舖老店，前日（21日）遭雌雄雙賊順手牽羊，偷走一部199元的便攜充電器（尿袋），犯案過程被「天眼」輯錄，可見女方把風，男方落手。店舖「太子女」指，以前試過整部分體式冷氣被偷走，因今次損失較少，故沒有報警；但店舖事後在網上發文兼貼街招示警，提醒「年近歲晚，小偷出沒，大家留意！」

柴灣興華邨火警 火舌連濃煙湧出窗外 兩叔姪赤腳逃生│有片

柴灣深宵發生火警。周二（24日）凌晨零時許，興華(二)邨展興樓一單位據報突然起火，大量濃煙連隨火吞從窗戶吐出，濃煙更直奔半空。消防警鐘大作，多名居民在睡夢中被驚醒，紛紛報案求助。

澳門致命車禍｜座駕撞巴士起火 保安司司長辦公室主任張玉英不治

澳門黑沙環昨日（23日）發生奪命車禍，澳門政府新聞局發出公告指死者為保安司司長辦公室主任張玉英，對此局方上下表示感到極度悲痛及惋惜，向其家人致以深切慰問，並會全力提供協助，共同辦理後事。

許智峯、郭榮鏗、袁弓夷等7人列潛逃者 撤特區護照、禁處理資金

保安局局長鄧炳強今日（24日）行使《維護國家安全條例》賦權，在憲報刊登公告，即時指明對7人，包括許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。

上水奪命工傷｜家屬傷心路祭 遺孀哭斷腸：你要跟啲仔返屋企呀

上水鄉蓄洪池昨日（23日）發生水管擊斃工人的奪命工業意外，在聖誕新年之前，奪走72歲資深跟車雜工黃樹添的性命。家屬今早認屍時，質疑在場人士沒有即時報警，存心隱瞞逃避責任。

再成塞車之都？遊勻3區塞近2小時 的哥：同樣車費45分鐘搞掂啦

自疫情後市民出行習慣改變，加上移民、外遊潮，近年馬路上車輛減了不少，塞車亦有所減少。不過情況似乎有逆轉趨勢，有司機向《香港01》表示，近日不時遇到塞車。到底香港是否重新成為塞車之都？

聖誕節北上南下｜市民遊客尖沙咀行街消費 港人到深圳吃飯唱K

聖誕節為港人北上及外遊的高峰期，平安夜（24日）下午，尖沙咀碼頭及海港城人頭湧湧，大量內地旅客打卡感受聖誕氣氛，當中又以金舖最受歡迎，名店門外亦排有人龍。有短暫回港的市民稱，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，亦有旅客來港為觀賞劉德華演唱會及跨年倒數。另一邊廂，深圳皇廷廣場的人流卻不似預期，目測不如平時周末熱鬧，有港人稱今日過關順暢，並考慮即日回港。他們認為深圳的商場沒有聖誕氣氛，估計由於部份港人選擇外遊，因此深圳商場的人流受到影響。

大熊貓安安可可｜享竹子聖誕樹應節 園方：可可大膽與遊客打招呼

中央贈港大熊貓安安、可可在香港度過第一個聖誕節，海洋公園今日（23日）為牠們舉辦慶祝活動，把竹子拼成聖誕樹，又準備豐盛的聖誕大餐。安安豪邁地坐在地上狂吃竹筍，較內斂的可可取過食物後躲在隧道裏進食。護理員表示，原本較文靜的可可已經較以往「大膽」，會走到前排與遊客打招呼。

至於一對港產龍鳳胎，園方指牠們性格及行為有所轉變，懂得用叫聲表達肚餓。家姐近日變得貪玩，喜歡與細佬玩耍。細佬則喜歡靠近護理員，又時常主動爬向人類。

桌球世一卓林普Judd Trump經優才計劃成香港居民 周一領取身份證

又一桌球明星成「香港人」。政府新聞處今日（24日）發布，現時桌球世界排名第一的卓林普（又譯特林普），最近透過優才計劃正式成為香港居民，並於昨日（23日）來港領取身份證，又為香港人才服務辦公室拍攝短片參與快問快答，從地方、交通工具到美食話題揭示自己對香港的喜愛。