PANDA GO中山公園非終站　加推新春展　800隻「熊貓」1.17起拜年

全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」「尾站」今日（26日）在中山紀念公園舉行，熊貓導遊「PANDA GO！GUIDE」並會於今日下午1時30分、2時，以及2時30分驚喜現身。不過，「PANDA GO！香港遊」主辦方最新公布，中山紀念公園並非終極尾站，宣布加推第二輪新春展覽。主辦方指，下月17日起的新春佳節期間，逾800隻熊貓雕塑將登陸D‧PARK及中環街市，部份更首次以新春造型登場，而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會於展覽首個星期日、即下月19日出沒，跟市民共度喜慶新年及打卡互動。



《PANDA GO！香港遊》宣布加推新春展覽，明年1月17日至3月6日在荃灣D‧PARK展出逾800隻熊貓雕塑，並首次以新春造型粉墨登場。（大會提供）

D‧PARK展出的800隻熊貓雕塑中近200隻熊貓雕塑將於明年2月17日，遊走至中環街市同步展出至3月6日。（大會提供）

《PANDA GO！香港遊》主辦方今日宣布將有新一輪展覽，明年1月17日至3月6日在荃灣D‧PARK展出逾800隻熊貓雕塑，並首次以新春造型登場，而D‧PARK展出的800隻熊貓雕塑，其中近200隻熊貓雕塑將於明年2月17日，遊走至中環街市同步展出至3月6日。

主辦方又稱，活動期間D‧PARK亦夥拍香港海洋公園，特設「PANDA GO！熊貓小百科」展覽專區，透過一系列相片及影片，讓大家了解大熊貓的成長背景，生活特性及有趣冷知識，加強市民對保育大熊貓及環境責任的意識，專區亦會首次於商場展出大熊貓BB「家姐」及「細路」的成長「印」記。