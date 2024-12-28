六合彩結果｜5300萬頭獎即入嚟對號碼　今年最後攪珠能否標尾會？

六合彩最近六期頭獎無人中，累積金多寶已逾4,381萬元，六合彩今晚（28日）將是2024年最後一次攪珠，馬會估計頭獎若10元一注獨中，可得5,300萬元， 第140期六合彩總投注額接近1.1億元，中獎冧巴立即對。



六合彩今晚（28日）攪珠，若10元一注獨中頭獎可攬5,300萬獎金。（黃浩謙攝）

第140期六合彩攪珠結果。（賽馬會直播截圖）

第140期六合彩攪珠結果：

1、3、5、18、26、35及特別號碼：14

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▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼



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▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼



+ 2

六合彩攪珠截至12月21日，最多出現號碼30號。(馬會網頁截圖)

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

