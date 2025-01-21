今日新聞8分鐘｜大角咀勝和3男捱斬｜平治無視途人直剷行人路

藍罐曲奇｜葵涌邨街市藥材舖被指賣假貨 店員：不知真假 已下架

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】有葵涌街坊於網上群組發文，指在葵涌邨街市的藥材舖買到疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，鐵盒外觀上與真貨無異，但打開發現內裏曲奇大不同，提子乾曲奇無提子乾、砂糖粒曲奇無砂糖粒，於是到便利店另買同款曲奇做對比，驚覺可能買到假貨。

《香港01》記者今日（20日）傍晚時分到該藥材舖，有店員承認曾出售「藍罐曲奇」，但由於有人指是假貨，因此將貨品下架，又謂「我都唔知咩係真，咩係假」。他指所售的藍罐曲奇是「行街貨」，「（有人）行過攞幾盒，擺喺度（賣）。」

九龍塘校巴失控剷上行人路猛撼地盤鐵架 車頭壓扁司機有驚無險

九龍塘發生驚險車禍。今日（21日）下午2時49分，一輛19座校巴駛至添福道近一間學校對開時，失控衝上行人路，直撼一地盤外的鐵架及石躉。意外後，校巴嚴重毀爛，車頭被壓扁，擋風玻璃碎裂，司機位車門甩脫跌，車身夾在石躉與圍板之間，前面兩個車輪離地懸空。姓潘（67歲）男司機自行離開車廂，他四肢擦傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場消息稱，當時校巴欲由添福道右轉駛入一間學校，卻失控衝前釀成意外，事後拖車到場將校巴拖走。警方正調查意外原因。

最新緬甸獲釋港人須拘留至少3周 消息：保安局派員今赴泰國協助

再有一名被誘騙到東南亞的港人周一（20日）獲釋，現處於泰國。協助家屬的前油尖旺區議員余德寶引述親友指，剛接獲當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，並要在當地前後拘留三星期左右，預料可能要一個月才能到港。他稱家屬收到消息後晴天霹靂，冀港府可提供協助。消息指，保安局專責小組已派員今午赴泰國協助。

大角咀勝和3男麵店捱斬內情曝光 疑與冬至翌日山林道襲擊案有關

大角咀今日（21日）凌晨發生傷人案，3名男子在油渣麵店用膳期間中伏捱斬，兩人浴血送院。據了解，兩名傷者為朋友關係，有勝和黑社會背景，懷疑斬人事件與去年冬至翌日（12月22日）尖沙咀山林道襲擊案有關。當日兩幫分別新義安及勝和黑社會成員先在樓上吧互相推撞，再到街頭爭執，新義安男子揸車撞到數名勝和成員。

大地任我行．有片｜元朗Benz無視途人打燈駛上行人路 網斥：危駕

元朗驚現私家車「大地任我行」一幕。一輛平治私家車轉入鳳攸北街後，無視正等候過馬路的途人，由行人過路處燈「直剷」行人路行駛，途人連忙走避，尾隨車輛目擊者亦不禁「嘩」一聲驚呼。片段引起熱議，有網民斥平治司機危險駕駛，籲向警方舉報。

消費降級有商機 荃灣吉舖空置逾14年 內地平價超市承租變旺場

本港經濟低迷，各區空置舖位比比皆是。荃灣大河道一個舖位空置了約14年，終於「逆市」突圍租出，2024年底由一間珠海超市承租，帶旺店舖所在的轉角位。

有市民表示留意到多了主打平價的店舖開張，又對此表示歡迎，「最後得益嘅都係市民」；如香港與內地物價相若，定會多留港消費。

年花｜芙蓉山桃花不擺年宵稱氣氛遜 嘆公司客荷包緊大花訂單減半

新春佳節，擺設桃花添喜慶感，一株4呎左右的桃花，起碼要種植兩至三年，平時新春在商場、屋苑擺放的大桃花，則要更長時間。荃灣芙蓉山上有兩斗梯田，種滿了約400棵大大小小的桃花，邱生邱太在梯田間上上落落，除了日常照料，臨近新春，更是忙著陪客人選花。

邱生是桃花園第二代，擺年宵數十年，但近年已轉為園內直銷。邱太表示，疫情期間年宵曾一度停辦乾貨，令買花氣氛大不如前，加上客人已習慣直接到花園買花，故沒意欲再回去，「年宵市場見唔到希望」。

她形容，今年客人消費力不如以往「疏爽」，特別是公司客，訂花「睇住銀碼」，部份甚至轉買4呎中花，令7至9呎大桃花訂單減半，「銀碼也少一大截」。

特朗普就職美國總統首天 承諾讓美軍更強大｜持續更新

【特朗普上任日期 / 就職典禮時間 / 上台 / Trump Inauguration】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，就職典禮在首都華盛頓的國會山莊圓形大廳舉行，特朗普當地中午12時（香港時間21日凌晨1時）正式宣誓就職。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、拜登（Joe Biden）夫婦、多位美國前總統等都出席典禮。特朗普重回白宮後，隨即簽署多項行政命令，包括廢除拜登時代的多項行政命令，以及推遲執行TikTok「不賣就禁」的法例等。

台灣6.4級地震｜至少27人受傷送院 氣象署：未來3天恐有密集餘震

美國政府對TikTok（抖音海外版）的「不賣就禁」法令1月19日生效，當地用戶18日深夜開始發現已無法使用服務，即將上任的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日表示，他將在1月20日簽署行政命令，延後法律生效限期，意味讓TikTok可繼續運作，他並談到「希望美國在合資企業中擁50%所有權，通過這樣做，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並讓它繼續發展。」