【墮樓科大生・總覽】學生發起燭光晚會　數百人唱詩獻白花悼念

今日（8日）為香港科技大學第二日畢業禮，典禮在早上10時開始。在畢業禮上，科大校長史維證實該校學生周梓樂死訊，並請在場人士站立默哀致意；期間史維一度流淚。校方其後決定調動畢業禮程序，史維提早宣布承認學位頒授後，在上午約11時20分離開，前往醫院；畢業禮則繼續進行。科大於中午約12時半宣布取消下午畢業禮。而學生剛發起在校園內舉行默哀活動。 科大學生與校內基督徒團契合辦傍晚的「周梓樂同學追悼及觸光晚會」，儀式以基督教進行。《香港01》會直播現場情況。

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重溫11月8日科大畢業禮及悼念活動直播

第一部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/849303748817525/

第二部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/578686816272098/

第三部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/548920579238974/

第四部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/804602699975526/

第五部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/549496088946883/

【18:55】校方稱，同學若有情緒上問題，可到輔導中心尋求協助。學生會代表稱，科大悼念活動完結，參與人士可考慮到尚德參與悼念活動。

【18:40】科大學生排隊到科大地標日晷獻花，部份人手持燭光，有人哀傷落淚。現場估計超過500人。

【18:12】 牧師朱耀明主持儀式，參加者詠唱詩歌。

【18:06】 現場參加者低頭默哀五分鐘。

【18:02】 科大學生會臨時會長黎煒進發言，表示學生會對於周同學離去感震驚及傷心，代家屬感謝公眾一直以來的支持及祝福，願周同學可以安息。

【17:45】科大學生會表示晚會6時開始，預計活動為時約半小時至1小時，暫預計不會有學界代表有特別發言；但科大學生安排了四架60座旅遊巴供現場人士前往尚德停車場。

【17:29】史維向師生發表公開信，指有片段拍攝到警車阻塞救護車前往救援，導致延緩20分鐘去「展開救治我們的學生」（causing a delay of 20 minutes in the rescue operation of our student），要求就周梓樂死亡，展開獨立調查，校方已開設平台收集證據，之後會交予調查委員會。

【17:20】伊利沙伯醫院發言人對周梓樂離世感難過，個案將轉交死因裁判官跟進。

【15:26】校園內設置悼念區，有人寫上對周同學的說話，並獻上白色鮮花。

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【15:20】位於李兆基商學大樓內、屬美心旗下飯堂內的餐枱及椅子被推倒，吧台位置的玻璃被打碎，餐具滿布一地，售票機被塗鴉。黑衣人破壞餐廳時，有人曾經高呼不要破壞枱櫈。

【15:00】校內中銀分行成為下一個毀壞目標，現場有人在門外噴漆，又將已開掣的消防水喉夾於中銀門間，向室內源源不絕射水。期後有保安嘗試拉掣，數番嘗試才成功關掉。

【14:57】南北小廚內的櫃台被推倒，地上滿布玻璃碎片，店內餐枱及椅子被推倒。有學生在門外塗鴉，噴上撐警可恥等字眼。

有人在科大校長宿舍外噴墨。（張嘉敏攝）

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【14:41】有身穿黑衣學生闖入已關門的校園Starbucks ，毀壞玻璃食物櫃，又推倒收銀機及座位，現場非常凌亂。另外，校內美心旗下的餐廳「南北小廚」外，有學生在門外塗鴉，噴上撐警、可恥等字眼。

【14:37】 現場學生一齊唱「願榮光歸香港」，並高呼口號。期後，學生代表宣布遊行結束。

【14:35】科大公布為防可能出現的人潮及對周邊交通造成的負擔，校方決定取消下午的課堂和一切活動。

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【14:21】現場有人呼籲去科大校園內的飯堂「食美心」。

【14:21】有人打爆校長寓所兩扇小窗的玻璃，並撒下溪錢，再用膠水注入門鎖，門柄亦被破壞。史維現時不在宿舍。有學生會代表呼籲在場人士保持冷靜，又指譴責校長同時，不要嚇怕校長家人，「校長唔係殺人兇手。」

【14:15】有學生於校長寓所門口噴漆，寫上「光復香港，時代革命」、「譴責警暴」等字眼，亦有人在門外及植物上張貼文宣。

【14:06】 學生一字排開，在校長寓所門外手持寫上「悼念周同學」的大字標語。

【14:00】 學生手持標語，正遊行至校長寓所，沿途高呼「要求史維譴責警暴」口號。多名科大保安亦有隨行，在場維持秩序，並分開學生與記者，估計約有300人參與。

【13:55】現場代表稱，將手持拼成「悼念周同學」的五張白底黑字板，遊行至史維居住的校長寓所。

學生在畢業典禮台上，豎起「悼念周同學」五字。（張嘉敏攝）

【13:59】在場學生代表呼籲，大家傍晚6時再在科大集合後，開始遊行。

【13:50】學生呼籲發起一星期罷課。

【13:50】有身穿黑衣的學生在台上發言時，重提昨日（7日）有人衝上畢業禮演台上，影響畢業禮一事。他強調上台的人並非刻意影響典禮進行，亦不想自己受傷或遭校方處罰，只是希望校方了解學生想法，重申五大訴求。他向受影響畢業生及家人道歉，又呼籲港人為周梓樂爭取公義、為港人爭取自由公義。

全場不少人都舉起象徵五大訴求的單手手勢，高呼「科大人，反抗」、「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號。發言以中、英文進行後，全場為周同學默哀一分鐘。

【13:46】台上代表稱現時再會默哀一分鐘。

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陳先生 （化名）認為周梓樂的死並非意外。（胡家欣攝） 【13:45】職員陳先生 （化名）手持白色菊花到場悼念。他表示，今早聽到周同學離世消息後，感到好沉重及難過，「有一個學生犧牲咗。」他表示，雖然周的死因未有真相，但觀乎現時的報道，認為周的死並非意外。

【13:33】在台上身穿黑衣的人，手持五張白底黑字板塊，拼成「悼念周同學」，台上、台下都擺滿白花。



【13:23】有學生代表持喇叭引述校方稱，不會追究在台上佈景板噴漆寫字的同學，又稱由於典禮台難以承受過多人，希望部份同學可以下台。



【13:14】大批黑衣學生上台，在佈景版上張貼文宣或噴漆，又在台前地下放置五幅直幡，標語印上五大訴求，包括「追究警隊濫權」、「撒回所有抗爭者控罪」、「撤回逃犯條例」、「撤回暴動定義」、「立即實行雙普選」。在場人士高呼「光復香港、時代革命」等口號。

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【13:08】學生會代表預備紙筆，供現場人士寫上心聲。



【13:05】 現場所見，有不少穿上畢業袍的應屆畢業生響應行動，亦有大量戴上黑色口罩或全身黑衣打扮的學生加入靜默行動。有基督教信仰的同學在場領告，表示願逝者安息，希望公義得到彰顯，「令家人見到邪惡的人得到應有後果，善良的人得到好報」。期間有人雙手合十禱告，亦有學生用手拭淚。



【12:58】 現場有不少家長及畢業生在校園拍照留念，有在場保安稱，校園將會關閉，呼籲在場人士乘車離開。有學生會代表在現場持咪表示，周同學已離世，希望現場人士暫停影相或手上工作，並宣布現時默哀五分鐘。



【12:48】約10名身穿黑衣的學生，在科大俗稱「火雞」的紅色日晷上張貼文宣，部分文宣印有周梓樂的肖像，亦有海報批評警方當日阻礙救援、印上「科大人，只望還周同學一個真相」等。



【12:33】科大校方證實，取消原定下午3時的畢業禮；學生宣布取消下午1時的校內遊行，改為校內默哀5分鐘。



【12:28】 現場職員及保安正拆走大台及收起坐位。有現場職員指，校方取消第四場畢業禮。

科大校長史維宣布該校墜樓學生周梓樂死訊，並一度落淚。（羅君豪攝）

【11:58】 畢業生完成致辭後，倪明選宣告儀式完成。



【11:39】 有畢業生手持迷你國旗上台，並按程序完成儀式下台。



【11:22】據校方網頁，畢業禮原定舉行至12時半，而校長史維提早在上午約11時20分離開，前往醫院。典禮繼續，但主禮由首席副校長倪明選頂上。



【11:17】史維指，由於他要前往醫院，所以他會完成所有學位頒授；即校方會調動典禮的程序。據科大網頁，校方是日會舉行兩場畢業禮，上午為工程學院理學碩士及工商管理碩士的畢業禮；而下午將是理學院、跨學科課程學位畢業生的畢業禮。

【11:14】 台下有畢業生高呼「光復香港，時代革命」口號，但未有阻礙典禮進行。



【11:09】 再有畢業生戴黑口罩上台，並以手劃出十字架號，亦有畢業生再舉五字手勢，兩人之後繼續典禮儀式並下台。



【10:57】有戴黑口罩畢業生上台，在台中舉起象徵「五大訴求」的手勢，獲台下小量掌聲，他隨後走向主禮嘉賓握手並下台。

【10:51】 史維在默哀期間一度以手及手巾拭淚。

【10:50】 史維宣佈，周同學已離世，請在場人士起立，默哀悼念。

【10:30】校長史維致辭時表示，今日畢業生展開人生新一頁，他又再提到，周梓樂目前留醫，情況嚴重，呼籲共同支持他及家人。 他又指，有個傷心消息仍需確認，如證實這段消息，完成這場畢業禮後，會去醫院探望周同學。

昨日（7日）的首日畢業禮上，有學生衝上主禮台揮動「光復香港 時代革命」旗幟，亦有人高叫口號聲援日前受傷、至今早（8日）證實離世的周同學。畢業禮後亦有人塗污校內設施，科大表示會調查事件。