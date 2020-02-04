【武漢肺炎．最新】首宗死亡個案　39歲住黃埔男病人心臟停頓

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，特首林鄭月娥則於周一（3日）下午會見傳媒，公布今日（4日）凌晨起會關閉多個口岸，只餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋仍然運作。 有逾萬會員的醫管局員工陣線不滿政府拒絕完全封關，昨晚公布啟動今起連續四日的第二階段罷工，稱料有9,000名會員響應，公立醫院將只有維持有限度服務，警告若政府拒絕接受訴求，會將行動再升級，並於醫管局總部集會。 醫管局表示，有大量醫護缺勤，部份緊急服務受嚴重影響。

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

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【10:18】據了解，一名住黃埔花園的39歲男病人，本身有長期病患，據知現時已心臟停頓；他是第13宗確診個案，於1月31日確診。

【10:10】醫管局員工陣線主席余慧明指，今日料有約9,000名醫護人員罷工，強調昨日醫管局行政總裁高拔陞未能回應訴求。她指現時情況不是醫管局可以解決，再次要求抗疫督導委員會主持人林鄭月娥會面，解決問題。醫管局員工陣線副主席羅卓堯除了醫護界罷工，其他工會亦關心「封關」問題，現場亦有十多個工會聲援。兩位理事率先將請願信交給醫管局代表。

【09:50】「醫管局員工陣線」於九龍城醫管局總部發起請願行動，預計10時才正式開始，但已有近百人到場。現場所見，有10多個其他工會到場聲援，包括香港職業治療師工會、香港言語治療師工會、社會福利機構員工會。

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【09:10】澳門確診第9宗武漢肺炎個案，患者是一名29歲女性，於1月24日曾到澳門第8例確診個案家中作客並逗留約4小時，於1月25日起曾有流涕、咳嗽和發燒等症狀，現時已被安排入隔離病房。

【09:05】醫管局表示，由於今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，部份緊急服務受到嚴重影響，急症室只能集中人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。另外，專科門診亦只能提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫管局呼籲所有缺勤醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

▼2月3日醫管局與員工陣線會面▼

【08:10】截至周二（4日）清晨8時10分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例20,471宗，425人死亡，疑似病例23,214宗，治癒病例642宗。

【07:01】截至周二（4日）清晨7時01分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例19701宗，425人死亡，疑似病例21558宗，治癒病例642宗。

【03:00】港大昨晚公布，將嚴謹跟從衛生防護中心的指引和醫學專家的意見，要求從内地回港的學生，跟所有從内地回港的人需家居隔離一樣，不論國籍，自我隔離14日。部分需自我隔離的學生，因舍堂沒有單人房和浴室等單獨隔離設施，獲安排入住幾間酒店。

校方重申，自我隔離是基於公共衛生考慮的預防措施，獲安排隔離的學生都經過健康篩選，填寫健康問卷和作體溫檢查，健康情況良好，絕對不是「病人」，有醫學學者指出，他們染病風險極低。目前在酒店隔離的學生當中沒有人來自湖北或武漢，至昨日（3日）都沒有發燒感染或是送院治療的個案。至1月26日校園内六宗呈報衛生防護中心的「懷疑個案」，已全部證實不是新冠狀病毒感染，之後再沒有需呈報的個案。

【02:00】醫院管理局午夜時分發出公告，呼籲所有採取工業行動的醫護人員盡快返回工作崗位，避免進一步影響公立醫院服務和病人治療。局方表示，行政總裁高拔陞昨日傍晚與員工會面說：「希望同事為病人利益着想，盡快返回工作崗位，同時避免加重值勤同事的負擔。」高拔陞亦說：「我們跟同事的理念是一致的，大家都認同必須進一步減少跨境人流，以避免病毒擴散，但我們不認同在表達意見時影響到病人安全。」醫管局同時歡迎政府再推出減少跨境人流措施，相信有關措施可加強本港的防疫能力。

醫管局指昨日共有超過2,700名醫護人員缺勤，雖然公立醫院已預先減少部分非緊急服務，但服務受到進一步影響，當中受影響的包括不少病情危重的病人。「假如工業行動持續，公立醫院會有需要再度縮減服務，甚至對公立醫院的緊急服務和防疫工作都造成影響。」

▼政府最新升級防疫措施▼

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【01:30】有知情人士透露，伊利沙伯醫院內有一名曾接觸第16名初步確診女病人的醫生發燒，需要隔離，另外亦有兩名伊院護士昨日（3日）開始發燒，現時同樣被隔離治療。

【00:35】中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表李松大使，2月3日在世界衛生組織（WHO）執行委員表示，北京政府已與台灣分享有關新型冠狀病毒的全部資訊，並指兩岸在疫情方面的溝通順暢。

【00:05】因應新型冠狀病毒感染疫情的發展，政府決定把所有陸路和海路跨境旅客集中到深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，即暫停在羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳客輪碼頭這四個口岸的旅客清關服務，周二（4日）凌晨起生效。連同上月30日實行的管控口岸管制區措施，暫時停止提供旅客清關服務的口岸將增加至10個。

↓↓↓2月3日各區醫護參與罷工情況↓↓↓

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▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼