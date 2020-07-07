新冠肺炎．最新｜演藝學院有學生確診　港泰護老中心再有長者中招

本港新型冠狀病毒肺炎個案宗數至昨日（5日）累計1,286宗確診個案（包括一宗疑似），過去兩日錄得三宗本地感染個案，其中兩宗與坪石邨粥麵店有關，一宗與美田邨染疫個案有關連。 消息指，一名68歲男子初步確診、住在觀塘安達邨達禮樓，暫未知病源；另外有至少5宗確診個案經私家醫生診所發現，分散多區；亦有一宗院舍初步確診個案，患者是一名住在慈雲山港泰護老中心的85歲老婦。即總共有七宗初步確診個案，有待衞生署公布。

【11:38】據了解，演藝學院有學生初步確診，學院已「緊急關閉」，並通知各同學立即離開避免回校。

【11:32】據了解，慈雲山港泰護老中心再有一宗初步確診個案，患者是一名約80歲男子，屬該老人院的院友，他今天早上被送到伊利沙伯醫院，初步對病毒呈陽性反應，須待衞生署進一步確認。

【11:28】黃大仙橫頭磡區區議員劉珈汶表示，中華基督教會扶輪中學3B班有同學確診。她到該校視察，發現校內仍有學生，而今天是升中放榜，亦有小六家長和學生到校「叩門」。她稱，衞生防護中心正派員到場了解，有家長向她透露該校將停課14日。

【11:10】網上有消息指，中華基督教會扶輪中學向家長發出通告，指今早接到一位中三家長致電，稱3B班有同學確診新冠肺炎，而教育局建議學校今天開始停課。

另外，培基小學亦發出通告，指今早接到一誠班有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測呈陽性反應，現已入院，有關學生今天沒有回校上課。

北區鳳翠區區議員蔣旻正表示，上水鳳溪創新小學一名教師上周六與新冠肺炎患者曾共處，他昨日仍有上學。學校今日會進行全校大清洗，但升中放榜如常進行。他表示，該小學的校舍與鳳溪第一中學相連，並共用籃球場。

【11:02】據悉，一名61歲的士司機初步確診，現在於廣華醫院留醫。

【10:55】元朗區區議員張秀賢及沈豪傑均證實，光明英來學校一名老師同住家人初步確診新冠肺炎，校方已經向家長發出通告。而該校校長馮瑞德其後向傳媒發稿，證實今天接到職員通知，其家人初步確診新冠肺炎，該名職員現時在家隔離，校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。

另外，上水鳳溪創新小學校長李淑賢在網上發出通告，指該校一名老師曾與一個確診者見面。通告指出，該校一名老師上周六與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，正等待衞生署檢測。該校今天停課一天，惟六年級升中放榜工作仍如期舉行。

【10:27】據了解，醫管局總部資訊科技部一名員工確診新冠肺炎，他在九龍醫院一座獨立大樓工作。據了解，醫管局已通知該辦公室所有員工不用回辦公室上班。

而元朗區區議員張秀賢在Facebook上表示，校方今早收到通知，光明英來學校一名老師嘅同住家人初步確診新型冠狀肺炎，校方已經向相關家長發出通告。校方正等待進一步資訊，包括索取教育局同衛生署意見，稍後會再有發佈。

【08:00】截至周二（7日）上午8時，全國確診病例85,337宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,162宗，累計境外輸入1,934宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

昨日總覽：新冠肺炎．7.6｜一日7宗初確診 85歲婆婆染疫恐成安老院首宗

新冠肺炎｜消息：增5宗確診經私家醫生檢測 增社區爆發風險

新冠肺炎｜初步確診68歲男疑住安達邨 保安：待衞生署確認後清潔

新冠肺炎｜印傭豪宅Grand Austin檢疫完 轉到上水御林皇府始確診

+ 6 + 5 + 4

+ 6 + 5 + 4

新冠肺炎｜坪石邨早上已派完樣本瓶 居民鼓譟不滿

區議員：坪石邨單位是彬記員工休息室 另一員工初確診

新冠肺炎｜59歲粥麵師傅染疫毒量高 何栢良：工作地點有群組風險

新一輪限聚令放寬措施