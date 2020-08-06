新冠肺炎・最新｜昨半日初步確實約70宗　單日確實宗數反彈？

第三波新冠肺炎疫情持續未受控，衞生署昨日公布周二（4日）錄得85宗新增確診個案，連續3日確診宗數維持雙位數字，累計增至3,755宗。新增確診者中，有一名轉工印傭曾入住兩間外傭宿舍，接觸至少32名同宿外傭，當中28人更返回僱主寓所工作，存在重大隱憂。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨半日初步確診個案約70宗。數字比對之前三日的半日初步確診只50餘宗為多，為近四日最多，張竹君日前也指每周後期確診數字較周初為多，今日公布的確診宗數恐會反彈。

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【01:45】衞生署周三（5日）報告周二（4日）錄得85宗確診個案。衞生防護中心周三晚上更新確診患者到訪過的地方，新增18間食肆，包括中環蘇豪區兆景閣The Diner及嘉利大廈La Vache！，以及提供被指是全城最貴下午茶的K11人文購物藝術節館 Artisan Lounge等等。

另外，編號為2620的56歲男病人，他在25號發病，曾到訪迪士尼樂園ODV職員餐廳。屬於Star Global直銷群組的23歲男病人（編號3490）曾到訪大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳及觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop，病人在7月27日病發，潛伏期一共去過12個地方，包括La Vache！。

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【00:49】港府繞過招標委託三家私營化驗所負責檢測服務，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics。惟被傳媒揭發有關化驗所資格及認可問題。港府周三（5日）晚上發逾1,800字新聞稿回應爭議，指推出為高風險群組約50萬人檢測計劃時，曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，但僅有上述3間公司能於相對短時間內提供該規模服務，衞生署亦已向有關化驗所提供安全指引供參考。

港府拒披露涉及開支，指各界別的檢測成本不同，會審視確保採購費用合理。不過當局表示，每個化驗費用由300多元起，做50萬人檢測，涉及費用為1.5億元。

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張竹君指，現時難單靠數日數字，判斷感染數字趨回落。（黃寶瑩攝）

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【00:01】衞生署昨日（5日）公布周二（4日）新增85宗確診個案。紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案，涉及6魚檔，衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現有確診者報稱居於元朗臨時鮮魚批發市場，被列作與本地個案有流行病學關連，另有兩名確診者報稱居於元朗米埔合和魚塘，為該魚塘第三名患者。

此外，再有豪宅成為疫廈，當中柏蔚山、深灣9號、麥花臣匯再次上榜，而維港灣及皓畋在過去14日內亦首次登榜。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 元朗魚塘魚市場有人染疫 皓畋上榜

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼