新冠肺炎・最新｜昨半日30多宗初步確診　晚市禁堂食令今滿一個月

第三波疫情未緩和，截至昨日（14日）凌晨，單日新增48宗確診個案，其中2宗輸入個案，46宗本地個案，另外有30多宗初步陽性個案。張竹君昨日首次透露，暫時未能歸還駿洋邨。 今日（15日）是政府推出晚市禁堂食令一個月，有大型連鎖餐廳暫停營業，不少小店艱難經驗。機場今日開始，恢復內地經香港到外地的轉機服務，但海外經港轉機到內地的服務仍暫停。

全民檢測・專訪｜胡定旭：政府改來改去未有細節 贊成暫推健康碼

全民檢測・專訪｜華大或派深圳職員協助 胡定旭指非容許來港執業

【09:05】特首林鄭月娥於上周五（7日）公布兩周後將推出全民自願檢測，惟至今仍未交代細節。「國家隊」華大基因旗下的華昇診斷中心，是負責機構之一，董事長胡定旭接受《香港01》專訪時透露，政府原定於昨天（14日）敲定方案，但臨時生變，仍未知安排。他指中山紀念公園體育館的實驗室需要有數百名員工輪更，內地派出的檢測人員及華大於深圳聘請的員工，都有機會到該處工作。

胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備，亦贊同建制派政黨建議推出「健康碼」，容許在全民檢測中呈陰性的市民坐公共交通工具、到餐廳用膳。

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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