新冠肺炎．最新｜全民檢測截至今早8時　97.8萬人預約登記

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，昨日（4日）新增12宗確診個案，當中4宗是參加全民檢測「普及社區檢測計劃」找到；當中7宗為本地個案，當中5宗未找到感染源頭。昨半日初步確診少於10宗。

政府昨晚公布截至晚上8時，累計有95萬人登記參加全民檢測；原定下周一屆滿的全民檢測，將延長多4日至下周五（11日），但141個檢測中心中，有19個不會在第二階段運作，仍未登記的市民今起可選擇新增日子進行採樣。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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【9:30】創新科技局局長薛永恒表示，截至今早8時，全民檢測計劃有97.8萬人登記。截至昨晚8時完成65萬個採樣。

↓↓19個不會在第二階段運作檢測中心↓↓

駿洋邨入伙 浴室外牆現污水滲漏痕跡 驗樓師指罕見：好離譜

【09:00】政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，近日終交還第四及第五座，住戶於上月底起陸續入伙。馮先生一家三口輪候公屋達7年，經歷逾半年的大起大落，終在周三（3日）取得鎖匙入伙。有別於一般公屋戶上樓的興奮心情，他形容只為「放下心頭大石」。

馮先生獲編配的三至四人單位，被驗樓師賴達明評為不合格，重災區為廚房及浴室，當中在浴室外牆更發現渠喉位置有污水滲漏痕跡，並遍布多個單位。他指情況罕見於新樓，「好離譜又不能接受。」

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確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑 曾到MegaBox IKEA餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。

有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜累計95萬人登記全民檢測 投訴被登記增至166宗

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復課｜教育局更新指引　教職員或學生若確診　建議停課14日 

▼預約全民檢測　五個步驟如下▼

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▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼全民檢測計劃展開　市民及官員參與情況▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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