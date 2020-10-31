新冠肺炎．最新｜今新增3宗確診　均為輸入個案

本港新冠肺炎疫情未息，截至10月30日，本港錄得7宗新增確診，當中1宗為本地源頭不明個案，累計確診人數達5,321人，有97名患者留院。源頭不明個案為一名44歲男子，衛生署其後核實資料，稱確診男曾在9月底至10月初到訪深圳，但潛伏期內沒離港，而土地註冊處紀錄顯示，該男子報稱所住大廈由中聯辦持有。 今日（31日）為一年一度萬聖節，亦是政府放寬部份社交限制措施的首個周末，一方面准許酒吧每枱增至最多4人及延長營業至凌晨2時，但同時禁止顧客在枱以外地方除下口罩飲食，警方及食環署預告今晚會嚴厲執法。

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新冠肺炎｜今增三宗輸入個案 有患者居西營盤星鑽 無本地感染

【15:54】衞生防護中心表示，今日新增3宗輸入個案，無本地感染個案。患者均於前日（29日）抵港，分別來自日本、德國和巴基斯坦。其中從日本抵港的40歲男患者是機組人員，居於西營盤星鑽。

【12:33】消息指，本港今日新增大概3宗確診新型肺炎個案，無本地源頭不明個案，衞生署不設疫情記者會。

新冠肺炎｜曾到內地豁免檢疫者確診 陳肇始：續推內地港人免檢疫

【10:34】港府昨天公布一宗確診個案，患者是一名住在中聯辦持有物業的44歲男子，他在9月底至10月初曾到深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港。 食物及衞生局局長陳肇始今天（31日）在電台節目表示，雖然患者曾到內地，但屬潛伏期以外的時間去，又指內地疫情非常穩定，今次個案只屬個別情況。港府有意於11月豁免內地港人抵港後的強制檢疫安排，她稱這宗確診個案不會令政府卻步，將繼續推行有關計劃。

新冠肺炎｜陳肇始：四區長期檢測中心敲定選址 擬朝8晚8開放

【09:53】政府將在全港四個地區設立長期的檢測中心。食物及衞生局局長陳肇始今天（31日）在電台節目表示，四個中心已敲定選址，分別在鰂魚涌、油麻地、沙田、元朗的社區中心。四間中心將會於周一至周日每天早上8時至晚上8時開放，料11月內會啟用。

她稱，招標程序已大致完成，對於未來檢測費用可以降低多少的問題，她指希望「盡量低」。

港版健康碼｜程式命名「安心出行」 市民掃二維碼記錄行蹤

【02:47】本港新型肺炎疫情未止，政府研究推出有「港版健康碼」之稱的流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄在手機中。政府指該程式會為曾到訪場所的訪客提供方便記錄，如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。推行的試點預計超過260個，包括政府場所、餐廳、健身室及安老院舍等。政府強調，該程式由市民自願參與，而資料亦不會上傳到任何中央資料庫，只會在個人手機的應用程式中記錄到訪。

昨日總覽：新冠肺炎．10.30｜萬聖節前現感染源頭不明患者 警晚上巡蘭桂坊

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新冠肺炎｜酒吧放寬4人一枱 蘭桂坊現8人枱疑違規 食環、警巡查

限聚令｜放寬6人一枱 食客約朋友打麻雀食飯 火鍋店報復式消費

限枱令放寬｜灣仔茶餐廳負責人：6人一枱酒樓分薄生意 寧維持4人

旅遊氣泡｜Prenetics購牛津大學快速測試 機場等結果僅需半小時

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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新冠肺炎｜隔5天再現不明源頭個案 信德文職男確診 曾行畢架山

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