新冠肺炎．最新｜過年後連續七日單日少於20宗　昨初步確診約10宗

撰文： 陳家怡 張嘉敏 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 曾凱欣 馬煒傑 梁煥敏 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-20 08:00

新冠肺炎疫情在低位俳佪，衞生署昨（19日）公布新增13宗新冠肺炎確診個案，包括3間食肆的3名員工，累計增至10,834宗。昨半日暫錄得1０宗初步確診，有4宗頭不明個案，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。根據衞生署由年初二至年初八（13至19日）公布，年初一至初七確診案個介乎8至16宗，連續7日少於20宗。

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確診食肆大廈｜增7餐廳上榜 中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

【00:00】第四波疫情稍緩和，昨日（19日）新增13宗個案，當中12宗為本地個案，8宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有7間餐廳上榜，包括油麻地現時點In's Point 沙嗲王、中華總商會大廈美心MX及華景商場百份百餐廳。另外，亦有患者曾到訪荃灣海之戀商場、匯景廣場及啓田商場。

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