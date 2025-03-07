今日新聞8分鐘｜中二女食太空油 疑街頭買毒｜截的士不成圍毆司機

荃灣國瑞路女子捱巴士撞 地上遺染血頸巾 昏迷送院後不治

今日（7日）早上8時29分，一輛九巴沿國瑞路往荃灣方向行駛，至168號縉庭山對開，撞倒一名26歲過路女子。女事主昏迷不醒，由救護員送往仁濟醫院搶救後，於早上9時06分惜告不治。警方正調查事件起因。

詐騙營｜6名港人獲救今返港 鄧炳強：不牽涉交贖金 仍有3人被困

東南亞詐騙營猖獗，香港保安局上月稱仍有9名被誘騙到緬甸等地詐騙營的港人未獲釋。保安局局長鄧炳強今日（7日）下午從泰國回港後表示，多6名香港人成功獲營救，他們年齡介乎29至44歲，包括3男3女，分別被禁錮5至7個月不等。

問及今次被營救有否交贖金，鄧炳強指營救行動沒有交贖金，而包括6名人士在內已有25名港人獲救，目前仍有3位待營救，港府會盡全力營救。

世界桌球大獎賽｜現場「趕客」通告英文版：因curfew（宵禁）清場

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）晚11時多發生「趕客」風波，大會在比賽未完之下，要求所有觀眾離開。根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「curfew（宵禁）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。澳洲桌球手尼爾羅拔臣其後接受訪問時，亦以為有宵禁，而且英國傳媒報道此事時，亦用了午夜宵禁的字眼。

啟德體育園｜青年運動場跑道開放 今早寒冷用家不多 均滿意場地

啟德體育園今日（7日）起陸續開放部分運動設施，首階段有啟德青年運動場跑步徑及乒乓球室。場地早上7時起開放予已成功預約的公眾使用，惟今早天氣寒冷，氣溫普遍降至12度左右，香港01記者現場所見，來跑步的市民為數約20人。入場人士普遍對場地感滿意，惟個別市民指儲物櫃有點難用。

天水圍少女輕鐵吸太空油｜中二生疑$250街頭買毒品 初嘗吸食被捕

新興毒品「太空油」荼毒青少年，政府已於2月14日修訂附屬法例，將依托咪酯及其3種類似物列為危險藥物，即時刊憲生效。但毒禍深種，難以杜絕，有網民在昨（6日）拍攝到一名少女，在天水圍一輕鐵車廂內吞雲吐霧且神情呆滯，最後腳步浮浮離開車廂，其後更在月台附近跌倒地上，懷疑少女正吸食太空油。

據了解，該名少女年僅13歲，為中二學生。警方在昨晚7時許，接獲市民報案，指在天水圍輕鐵車廂內及天瑞站月台附近，發現一名少女疑似吸食過毒品。警方其後在天瑞商場發現少女，在其身上發現一支電子煙及一粒懷疑太空油毒品煙彈，隨即以涉嫌「藏有危險藥物」將她拘捕。據知，少女報稱是前一日在街頭向一名陌生男子以250元購入煙彈，以往沒有吸毒習慣，今次是首次嘗試太空油毒品。案件由天水圍警區軍裝巡邏小隊跟進。

尖沙咀的士司機遇襲內情｜4男女疑不滿截車不果 拖司機落車圍毆

今日（7日）上午7時半左右，警方接報多名男女在尖沙咀松山道一間酒吧外打架。警員到場拘捕3男1女，初步調查顯示有人襲擊一名的士司機。事件中一部的士損毀，車CAM被扯爛丟出地面，車內倒後鏡甩脫，司機受傷送往伊利沙伯醫院治理。施襲過程被途人拍下及放上網，可見的士司機碌地熊抱另一名男子拒放手，男子的同行友人則狂踩背扯髮施襲，意圖令司機放手。

精密改裝TESLA走私520萬燕窩魚肚離境 海關港珠澳口岸截車拘司機

海關上個月搗破改裝電動車偷運海味案，於港珠澳大橋口岸截查一輛準備離境的電動私家車，揭發其車頭行李箱、車底高壓電池和車底之間，暗藏約24公斤的走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。行動中，一名53歲男司機被捕。

沙田秋名山單車徑｜彎急路窄車友說沒難度 土拓署：必須下車手推

沙田一條新單車徑去年落成後成區內焦點，原因是該條單車徑特別斜，被稱為「秋名山單車徑」，有單車友更笑指「拓海掟呢個彎都變填海」，意指車神亦過不了這個彎。土木工程拓展署表示，單車徑斜道坡度及彎位的設置因附近工程限制，但已安裝塑膠護柱，亦要求踩單車人士必須下車，並手推單車前行至地面。

觀塘警區建全港首個AI交通管理系統 裝11組「天眼」偵測9街路況

觀塘商貿區交通擠塞一直為人詬病，觀塘警區與科大合作建立全港首個「智慧交通管理系統」，於商貿區的9條主要街道，安裝11組閉路電視鏡頭，並已於本月5日啟動，24小時進行實時偵測，收集車流路況數據。

觀塘警區區行動主任總督察余承霖表示，相關系統已通過第三方認證，以減低公眾的私隱疑慮，現階段仍屬測試，預計今年下旬才會正式投入服務。他指該系統可實時顯示區內路況，以協助警方針對性執法，減省恒常行動，運輸署亦可根據數據調整交通燈號，若項目成功，期望能推行應用至全港。