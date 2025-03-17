不是新聞8分鐘｜仙氣女警哄動：靚過明星｜大叔示範「自取其辱」

「仙氣女警」執勤照片瘋傳！網民大讚有驚喜：靚過明星 身份曝光

【陀槍師姐】影視作品中的警員總是俊男美女，現實中也不乏顏值高的警務員人！本港網上群組、內地影音平台抖音、小紅書等瘋傳多張「香港仙氣香港女警」相片，見到1名女警在中環街頭執勤情況，大讚她「很漂亮欸」。

大批網民看過「仙氣女警」的照片都「心心眼」，留言大讚「很美」、「戀愛了」、「靚過啲明星」、「以為（女藝人）苟芸慧拍戲」。也有網民認出這位女警其實是1名輔警，之前香港舉行煙花表演時已吸引多人找她合照，直指「不如做model啦」。

外國人「圍毆」54萬港元中國機械人狂吸8000萬次觀看 掀倫理激辯

還是老外會玩。前段時間，一個名叫Kai Cenat的YouTube網紅，靠「欺凌」機械人大火了一把。

荃灣驚現「劇毒蛇」？街坊險踩中驚呼 專家拆解真身警告：不要碰

荃灣出現毒蛇？有街坊在社交平台發布影片，指深夜在荃灣國瑞路公園發現1條顏色鮮艷的蛇，擔心是有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」，提醒其他街坊小心，「大佬啊，唔好咁黐線啦，香港有無呢種血清」。

影片引來網民關注，不少街坊直呼恐怖，估計是有寵物走失或主人遺棄該蛇，「一定係有人放，or走失，香港根本唔會有」、「出事的話真的多謝物主」。但也有網民根據該蛇顏色分析，估計並非有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」。專家則拆解蛇的真身是「它」，警告不要亂碰。

伊朗驚現「血雨」奇景 海水染成鮮紅色 網民：如聖經場景

伊朗南部荷姆茲島（Hormuz Island）日前驚現「血雨」奇景，島上帶有特殊礦物質的泥土在強降雨沖刷下，將大地染成一片腥紅，沿岸海水也呈現鮮紅色。

觀塘球場大戰！阿叔踩場挑釁後生仔 追人不成反仆倒 後續更尷尬

香港打波場地爭議時有發生。本港網絡瘋傳1段影片，指有1群年輕人在觀塘秀茂坪曉明街遊樂場「book場」踢波，但有阿叔疑想用球場，於是「踩場」挑釁指「book咗場就你㗎嗱？」，被反嗆「book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」。阿叔之後抓着其中1名年輕人手想搶手機，又突然衝出想抓另1名年輕人，結果追不上反而自己重摔落地，現場傳出恥笑聲。最終阿叔站起，再加速跑想捉人，結果還是追不上。

影片引來網民熱議，驚訝相關年輕人反應快，「個𡃁仔反應好快」，又認為阿叔是「自取其辱」，「個個後生又打開波，唔明阿叔邊度嚟自信可以捉到佢哋」、「人哋book咗場就咪同啲小朋友拗啦，咁大個人一啲尊嚴都無」、「X咗仲唔走真onX」。

兩男大鬧珠寶展 要求一男致電母親 網民猜家族糾紛：溏心風暴？

到底發生什麼事會這麼生氣？有兩名男子日前於灣仔會展舉行的「香港國際珠寶展」上，在展位內與疑是父親的男子爭執，兩男大聲激動要求對方致電母親，其間粗口橫飛，兩男揚言「我唔X拜你山呀」，現場多人圍觀，舉起手機拍攝。事件於網上引起熱議，有網民聲稱涉家族糾紛，兩男不滿父親詐騙母親錢財，故到父親的展位理論。

中環去山頂的士司機索$350 外籍男女拒就範 行家接載慨嘆︰黑的

部份的士司機濫收車資，連同行都看不過眼。網上流傳2條「車cam」影片，顯示1名的士司機在中環花園道的士站等客，當時排在第2位，3名外籍男女和2名華裔女子先後詢問排在首位行家，之後行家駛走，司機見狀駛前，華裔女詢問「上山頂呀嘛？睇錶呀嘛？」，司機聞言稱是，最後接載外籍男女。他們上車後表示原來行家開價大約300元，司機聞言驚訝，在網上表示「終於見識到黑的」。

許多網民留言指「業界需要多啲你呢種專業嘅司機」、「好彩佢哋有基本常識」、「見到車牌，報警拉人啦」。據出租車司機違例記分制度，「濫收車費」可記10分。

在英中國留學生清早吼叫騷擾鄰居 說1句日文被批「嫁禍日本人」

讀書壓力太大了？抖音瘋傳1段影片，有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫，用英文向鄰居說早安，最後還用日文說了句「すみません（不好意思）」。她聲量之大吵醒了鄰居的狗，傳來一陣狗吠聲，她還露出得意的笑容。

影片引起熱議，有網民轉發批評留學生一大早「擾人清夢」，還有不少網民附和指斥「她的抖音全部都是在大吼，超沒水準」、「OnX當有趣！乞人憎係有道理」。也有網民質疑該女生最後說日文是想「假裝日本人」，把騷擾鄰居問題「嫁禍給日本人」。

亂拋垃圾罰款$3000！旺角男疑亂扔煙頭 拒收告票與食環職員拉扯

在港亂拋垃圾可罰款3,000元！有網民早前上傳影片，顯示1名男子疑因亂扔煙頭而被食環署職員截停票控，男子當場與職員拉扯，又大聲怒斥對方，疑似指對方冤枉他，稱根本看不到他扔煙頭的一刻。男子稱「你頭先係咪企喺度先？我喺嗰頭行過嚟！」、「你問人！」，其間又一直試圖離開現場，惟被職員阻止。