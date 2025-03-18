今日新聞8分鐘｜火炭謀殺案疑犯曾犯案｜誠哥賣運河特首：依法規

恒基創辦人李兆基今黃昏逝世 享年97歲 20歲帶千元隻身到港創業

【李兆基去世】恒基地產今晚（17日）沉痛宣布，被稱為「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，於今日黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭，享壽97歲。李兆基為香港第二大富豪，更曾榮登亞洲首富。

李兆基逝世｜恒地老臣子大讚是「恐龍老闆」：呢種好老闆相信絕種

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基周一（17日）與世長辭，在恒基工作28年的恒地執行董事孫國林今日（18日）分享與「四叔」相處點滴，孫國林大讚「四叔」是非常之好的老闆，更形容李是「恐龍老闆」：「所有同事都認同（李兆基）非常之好老闆，呢種好老闆從來無見，相信絕種，（孫國林）一生人喺公司做，28年嚟從來無見過佢發脾氣，鬧過人。」

西灣河太安樓單位廚房香燭燒雜物起火 1人不適送院

今日（18日）早上8時45分，西灣河太安樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，警方接獲多名住戶求助。消防員趕至破門進入，出動一條喉及一隊煙帽隊，撲救於早上9時10分將火滅熄。5人由消防員協助下疏散，一名52歲姓李的女住戶吸入濃煙不適，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

3男到中銀大廈欲提取$1500萬美金 82歲港翁涉用假銀行本票被捕

今日（18日）早上11時20分，警方接獲銀行職員報案，指有3名男子到中環花園道1號中銀大廈，其中一名82歲姓張本地男子出示一張懷疑偽造的銀行本票，要求提取1500萬美金（即約港幣1.17億元）。警方接報到場，以涉嫌「行使虛假文書」當場拘捕張男，並帶走2名同行男子回警署調查。

火炭謀殺｜被捕紋身泰案底纍纍 駕車撞死人永停牌 捲4傷縱火案

火炭穗禾路昨午（16日）的斬人謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方至今拘捕2男1女，但包括刀手在內等4人在逃。被捕人士包括一對姓黃父子（76歲及47歲）主謀，均有黑幫和勝和背景，疑為數萬元錢債策劃襲擊。

消息指，76歲父親綽號「謙叔」；47歲兒子「紋身泰」早已案底纍纍，涉多宗危駕車禍、藏毒、盜竊等案底，更於2007年於停牌期間，駕駛私家車撞死人，出獄後於2017年，又偷電單車在葵涌飛馳落網。2018年，有人涉及大角咀一宗4傷縱火案被捕，其同居的21歲女友一度命危。雖早被永久停牌，但「紋身泰」仍多次駕車出事，去年9月再在屯門公路，以超過兩倍路面限速狂飆，涉5罪被捕遭起訴。

長和擬售海外港口捱批 李家超：依法依規處理 無回應引用國安法

港澳辦和中聯辦先後轉載文章質疑長和擬出售港口資產有否考慮國家利益，行政長官李家超今日（18日）出席行政會議前首次回應事件，他表示對事件有三點看法，當中包括特區政府一貫要求外國政府為本港企業提供公平、公正環境，反對使用脅迫和打壓，及交易必須符合法律和規則的要求，特區政府會依法依規處理。

長和公布的交易內容，並不涉及中國和本港港口資產。當被問及政府將如何依法依規處理相關交易，是否包括會引國安法時，他只重申其三點看法。記者再追特區政府將如何依法依規處理，他則再重申政府會依法依規處理。

廉署拘22人包括銀行職員及中介 涉騙按揭轉介費 賄款共涉200萬

廉政公署今日（18日）揭發銀行職員貪污案，拘捕22人，包括13男9女，年齡由31至58歲。當中18人為10間本地銀行的按揭部職員，另外4人為中介公司人士。廉署表示，被捕人士涉嫌受賄、洗黑錢及串謀詐騙等罪行，欺騙銀行發放按揭轉介費予中介公司，涉及200項樓宇按揭貸款申請、賄款達200萬元。

廈門交流團爆腸胃炎 藍田五邑司徒浩中學6名學生嘔吐腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布再有港生往內地交流團爆腸胃炎。藍田五邑司徒浩中學36名師生在本月13日至15日參加交流團到廈門，期間六名學生自3月14日晚上約9時至翌日早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中五人在當地求醫，全部無需留院。

冒險樂園推景品機幣減價疑補鑊 有客稱夾公仔難度增：十鋪都唔中

近日美國冒險樂園不少獎品機「大減價」，由每局10多個代幣，降至每局5個代幣，並推出最貴一元兌一個「景品幣」，適用部分夾公仔機。根據「有獎娛樂遊戲牌照」，有中獎機會的遊戲每局不得超過5元，意味降價前不少遊戲定價違例。

有家長表示每月都陪小孩夾公仔，以往10個代幣一局，即每局花約10多元，推出新代幣後試玩，但「玩咗十鋪都夾唔到」。對於樂園以往收費或涉違例，她質疑政府規管不足，不過不會因此去投訴，「小朋友開心就算」。