今日新聞8分鐘｜復活節假首日逾65萬人出境｜城巴撞壆碎石飛散

有片｜屯公深宵現蛇蹤 途經司機曾誤以為繩索：好大條蛇 避唔切

網上流傳一條車CAM片，顯示荃灣麗城花園對上屯門公路，深宵時份有一條蛇倒臥路中；駛經車輛無從躲避，均輾過蛇身。片主留言「好大條蛇，避唔切」，亦有網民認同說「想避都難」。

Coldplay演唱會｜5名內地男女「黃牛黨」罪成 各被即時判監3星期

英國殿堂級樂隊Coldplay在啟德體育園的4場演唱會，本月8日至12日圓滿舉行；期間警方嚴打「黃牛黨」及非法入場「睇騷」，拘捕多人。警方今日（17日）表示，其中3男2女內地人士（27至51歲），已被落案起訴「違反逗留條件」罪，案件已於4月9日及16日，在觀塘裁判法院提堂。5人全部被裁定罪名成立，各被判處即時監禁3星期。據了解，5人為4月8日被捕的「黃牛黨」。

北角城巴車禍．有片｜巨石飛散馬路 壯男出盡力搬石徒勞無功

北角英皇道今日（17日）傍晚發生驚險車禍，一輛A11機場城巴駛至僑冠大廈對開時，失控猛撼路中分隔石壆，車長受傷送院；現場巨石、瓦礫四散一地，電車服務受阻。

網上影片可見，數塊石壆巨石飛出馬路及電車軌，大批途人議論紛紛，有人頻呼：「嘩‥‥‥嘩‥‥‥好勁喎，撞到咁喎！」未幾，兩名男子走出馬路試圖搬走巨石，但幾經辛苦「踎低」借力仍未能成功。之後，再有至少5名男子走出視察，有人更戴上手套，途人則稱「咁重點移到呀？」片尾再有3名男子嘗試搬石，但影片就此結束，未知結果如何。

復活節首日假期｜深圳灣公路大橋大塞車 入境處：逾65萬人出境

【深圳灣口岸/高鐵/西九龍高鐵站/港珠澳大橋/北上/深圳】一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，截至下午4時，逾60.8萬香港居民經各口岸出境，其中經陸路出境的香港居民有53.9萬人。復活節長假各口岸最新情況與交通資訊，持續更新。

復活節首日假期｜東鐵北上列車爆 西九高鐵站打蛇餅

一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，入境處預計陸路出境會達到高峰，達到近76萬人次。今早東鐵線往羅湖/落馬洲列車都逼滿北上人潮，其中選擇往落馬洲的市民較多。有市民與家人趁假期到深圳遊玩，在上水站月台等車往落馬洲，因乘客太多，他們要等候大約6班車才上到車。

海陸空出入境關口大清早已見人龍；較早前入境處即預計陸路出境會達到高峰近76萬人次。其中西九龍高鐵站今日清晨6時已經人頭湧湧，有「小紅書」用戶上載車站迫爆情況。有旅客預計今日人流激增，所以提早1.5小時到車站：「預咗人流多，安檢耐啲，咁多人一定打蛇餅」。

沙塵天氣｜走出霧霾見夕陽火燒天 天文台：相信已告一段落(多圖)

過去數日，沙塵天氣一直影響香港，各區上空都一片灰濛濛。天文台今日（17日）表示，本港各區能見度已於昨日（16日）起改善，今日環保署量度的可吸入懸浮粒子PM10濃度與前幾日受沙塵天氣影響時的濃度相比已顯著較低。

天文台指各個沙塵天氣電腦預報模式均預計，廣東沿岸地區的塵粒濃度會在未來一兩日繼續下降，相信今次影響本港的沙麈天氣已「告一段落」。

重慶長江邊驚現多人「放生」礦泉水 網民：為什麼不放生人民幣？

內地近年來屢有奇葩放生事件，周日（4月13日），重慶驚現多人向長江中放生礦泉水，引發廣泛關注。當局對此回應稱，目前尚未找到當事人，今後將制止這一不文明行為。