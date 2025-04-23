機鐵加價｜張欣宇：機場快綫定價商業化　倡高鐵站增自動駕駛接駁

港鐵提出調整機場快綫票價，整體加幅9.4%，目標6月生效。立法會鐵路事宜小組主席張欣宇今日（23日）接受電台訪問，認為港鐵有理據加價，因為機場快綫屬於旅遊產品，定價較商業化，與一般鐵路服務提供的通勤服務不同。他亦提倡在九龍站至西九龍高鐵站提供自動駕駛接駁服務，方便內地旅客轉乘。



實政圓桌立法會議員田北辰同樣支持今次加幅，認為機場快綫應更商務化。不過他質疑博覽館站的票價過高，因為該站多數是香港居民出入，認為其票價不應與東涌站相差太遠。他又指，隨着三跑落成，機場客運量增多，擔心機鐵在目前無法擴充的情況下，短期內會飽和。



機場快綫。（資料圖片）

成人票110元加至120元

現時機場快綫由香港去機場／博覽館的八達通成人票價為110元，港鐵建議加價10元至120元，九龍往機場由100元增至105元，青衣站往機場由65元增至73元，整體加幅約9.4%。

機場快綫申請加價近一成。（立法會文件）

張欣宇：機場快線屬旅遊產品 定價較商業化

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇接受電台訪問，認為港鐵有理據加價，因為機場快綫屬於旅遊產品，定價較商業化，與一般鐵路提供的通勤服務不同，因此機場快線的加幅不會與通脹等指標掛鈎，形容是「是兩套不同的邏輯」。

對於機場快綫的乘客量至今只恢復至疫情前約七成水平，張欣宇說，機場的全年客運量只恢復高峰期約七至八成，認為情況吻合，加上政府免收青嶼幹線使用費，令機鐵的競爭愈來愈大。

倡九龍與西九高鐵站增設自動駕駛接駁

他又認為，今年不同政府部門都提出加價，相信是次加幅對市民的觀感不好，部分本地乘客可能會覺得昂貴，但相信對遊客影響不大。他建議港鐵可在九龍站至西九龍高鐵站提供自動駕駛接駁服務，方便內地旅客轉乘。

機場快綫擬加價近一成。（資料圖片／江智騫攝）

田北辰質疑博覽館站票價過高 定價不宜與東涌站相差太遠

立法會議員田北辰同樣支持今次加幅，認為機場快綫應更商務化。不過他質疑博覽館站的票價過高，因為該站多數是香港居民出入，認為其票價不應與東涌站相差太遠。他又指，隨着三跑落成，機場客運量增多，擔心機鐵在目前無法擴充的情況下，短期內會飽和。

現時機場快線的價格調整並沒有納入本地鐵路的票價調整制度之中。田北辰提到，今次整體調整幅度為9.4%，比起本港按年平均通脹率超出七成，加幅亦與其他本地線相若。他提倡機場快綫的價格調整納入本地鐵路票務調整的同一套制度，並按年進行調整。