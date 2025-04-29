捐新肝癌治療儀器予養和　李嘉誠親到訪　抛下這句︰何樂而不為？

養和醫療集團(養和)早前獲李嘉誠基金會(基金會)捐贈嶄新的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0 系統，該基金會主席李嘉誠更親自現身。

李嘉誠︰是病人的福音

官方今日﹙29日﹚發出新聞稿，指今次是李嘉誠第一次親眼見到上述儀器，並向養和醫院院長李維達醫生表示:「給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？養和醫院為病人提供服務，是病人的福音。」

李維達︰造福香港以至亞洲及大中華區內患者

而李維達則稱︰「衷心感謝李嘉誠基金會對養和的支持與信任,體現雙方共同推動香港醫療創新的精神。養和一向著力拓展全面的肝病治療,包括外科手術、放射治療、射頻消融、肝動脈介入治療、肝臟移植、標靶治療等,更於 2023年引入大灣區內首台質子治療系統。」

李維達續表示︰現時得到李嘉誠基金會捐贈肝癌無創組織碎化系統,養和將齊備各項專治肝病的頂尖技術,讓醫生能因應肝癌患者的不同病況及需要,從而作出最合適、全方位、高效、較低風險的治療方案,造福香港以至亞洲及大中華區內患者,一直是李樹芬醫學基金及養和的使命。」

李嘉誠基金會去年11月向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

肝癌新儀器料終歸三私院

由於捐新肝癌治療儀器，早前引起一些風波，加上長和﹙0001﹚賣碼頭近日亦觸發不少爭議，現年96歲李嘉誠再次公開露面，值得關注。

李嘉誠基金會去年11月捐贈用以治療肝癌的組織碎化技術Histotripsy系統，予港大醫學院、中大醫學院及養和醫院，並先資助病人在瑪麗醫院免費參加「臨床試驗」，威院團隊亦展開臨床研究，設30個治療名額。不過，事件意外引起小風波，事緣港大醫學院的一部原本在瑪麗醫院讓病人免費試驗，其後被發現轉移至私家醫院港怡醫院。其餘一部在養和醫院，據報中大醫學院的一部料最終服務中大醫院，亦即三部儀器全部成為私家醫院的囊中物。

今年3月，醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，公立醫院在採購醫療儀器時需考慮預算。立法會議員陳凱欣則認為今次「白白流失一部咁好嘅儀器」，觀感一定不理想，但補充既成事實，希望醫管局盡早與基金會協商，爭取讓小市民可以使用到該儀器。