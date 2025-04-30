首個颱風5月到？天文台：有對流雲團蠢蠢欲動　生成機會低於一半

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測】踏入5月，會否就迎來2025年風季第一個颱風？天文台指菲律賓以東的西北太平洋有對流雲團「蠢蠢欲動」，不過估計發展成熱帶風暴機會低於一半。另外有一項不利形成的因素，就是南海整體的「熱帶氣旋潛熱」較低。即使熱帶氣旋成功形成，其顯著增強的機會不大。



圖為10月8日颱風小犬襲港期間。（資料圖片/夏家朗攝）

圖為10月8日颱風小犬襲港期間。（資料圖片/夏家朗攝）

料南海生成熱帶氣旋機會低於一半

天文台在最新一篇天氣隨筆，指菲律賓以東的西北太平洋亦有對流雲團開始「蠢蠢欲動」，一個低壓區可能在周末為菲律賓一帶帶來不穩定天氣。根據歐洲電腦模式最新預報，估計該低壓區發展成熱帶風暴的機會低於一半。

同時，南海的「熱帶氣旋潛熱」較低，不利熱帶氣旋形成。即使該低壓系統發展成熱帶氣旋，其顯著增強的機會不大。

歐洲電腦模式的熱帶氣旋活動概率預報顯示，位於菲律賓以東海域的低壓系統在下週初發展成熱帶風暴的機會低於一半。（天文台圖片）

南海的熱帶氣旋潛熱不利熱帶氣旋的發展。(天文台圖片)

五一黃金周炎熱有驟雨 佛誕或有狂風雷暴

天文台表示，明日（5月1日）勞動節有幾陣驟雨，星期五至日風勢徵弱，日間炎熱，其中在星期六，各區氣溫高達30度或以上。到下周一（5月5日）佛誕，預料一道低壓槽影響廣東沿岸，天氣漸轉不穩，驟雨增多，有機會出現狂風雷暴，不過強降雨影響的位置和時間，不同預報仍有較大分歧。