今日新聞8分鐘｜公路泥頭車撼水馬翻側｜澳門A3橋施工棧橋塌陷

有片｜荃灣百悅坊停車場女司機無拉手掣 連人帶車溜前撞保安更亭

網上今日（5月1日）流傳一段驚險車Cam片段， 可見某停車場內有一名女司機懷疑無拉手掣，落車後座駕隨即溜前，她慌忙上半身伸入車內試圖「救車」無果，既狼狽又驚險地「連人帶車」隨座駕滑前，更險被車門夾住，最終私家車撞向保安更亭。相片則見到，保安更亭被撞凹。

仁滙醫務分店無營業 港媽五千元購入疫苗套餐 小朋友只打了一針

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）傳出結業疑雲，位於尖沙咀的分店早上未有如常開門，有多位預約打HPV針的內地客「摸門釘」，亦有本地客到場始知無營業。有港媽表示，花了5千多元購入幼兒疫苗套餐，小朋友只接種了一針，豈料集團卻毫無預警下失聯，形容情況「好離譜」。

西環炭燒雞蛋仔伯伯西九擺檔一度現人龍 檔主子遇舊街坊重拾回憶

在西環專賣炭燒雞蛋仔的走鬼檔，今年農曆新年擺檔期間，屢次遭食環署和警方執法。事隔近三個月，西九文化區邀請雞蛋仔伯伯參與「夜樂西九」活動，於5月逢周末及公眾假期在藝術公園草坪擺檔。今日（1日）是擺檔首日，雞蛋仔伯伯檔口一度出現近10人排隊的人龍，檔主兒子李先生受訪時稱重遇西環舊街坊，認為是回憶，「佢哋都仲記得呢樣嘢。」

不少市民慕名而來，認為炭燒雞蛋仔的外皮較脆，又說雖然一底40元價錢較貴，但炭爐製作需花更多力氣和汗水製成，加上今日天氣炎熱，形容伯伯的毅力值得欣賞，價錢值得。

有片︱西九龍公路泥頭車撼水馬翻側 交通一度擠塞

今日（2日）早上7時59分，西九龍公路近佐敦道，一輛泥頭車往西隧方向行駛時疑失控撞向水馬，繼而翻側。意外中泥頭車司機頸痛，被送往廣華醫院治理。有網民上載事發一刻的車CAM影片，可見泥頭車沿左線直行，其間鄰線一輛中型貨車微微偏離原有行車線，泥頭車見狀未有減，僅越線避開，然後嘗試揳回左線，惜最終撞向分隔路口的水馬並翻側。

有片｜澳門A3橋施工棧橋塌陷 起重機與操作員墮海 當局勒令停工

今日（2日）上午澳門新城填海A區與澳門半島連接橋（A3橋）設計連建造工程工地發生工業意外。臨時施工棧橋局部失穩損壞，導致一台施工機械及一名機械操作員墮海，操作員其後自行上岸，並由承建單位送往醫院。據了解，涉事操作員初步為輕傷，事發後意識清醒，並安排作詳細檢查。

報稅2025｜今發266萬份個人報稅表 6.2前遞交稅務局籲網上報稅

一年一度「綠色炸彈」又來了！稅務局局長陳施維今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。陳施維鼓勵納稅人使用網上報稅，形容既安全又環保，系統會為納稅人預先填妥部分資料如入息款額等，並會估計納稅人應繳的薪俸稅稅款；網上填寫限期會延長一個月。

美國CIA發布中文影片 招募中國官員提供北京機密

美國中央情報局（CIA）周四（5月1日）發布兩個中文影片，希望招募那些對自己在中國政府中的發展前景感到失望的中國官員，向美國提供中國的最高機密。

關稅戰｜中國商務部：美國近期多次主動放風談判 北京方面正評估

中國商務部5月2日表示，北京方面注意到華府高層多次表態，稱願與中方就關稅問題進行談判，並在近期次主動向中方傳遞談判信息。北京方面稱，正為此進行評估。

韓國總統選舉｜前總理韓悳洙宣布參選 料與李在明一較高下

韓國6月3日舉行總統選舉，填補前總統尹錫悅遭罷免後的空缺。總理韓悳洙5月2日宣布加入選戰，被視為與在野共同民主黨黨魁李在明競逐總統職位的熱門人選。