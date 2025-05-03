今日新聞8分鐘｜黃金周M記內地客過夜｜「瘋狂的士」兩度撞車不理

五一．有片｜福田口岸過關須等4小時 內地客直擊憂踩踏︰太恐怖

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】五一黃金周內地假期踏入第二日（2日），多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸（落馬洲支線）重災區，據內地網民直擊，過關時間需要約4個小時，由於人流量過多，手機網絡崩潰，無法購買車票，大批旅客無奈滯留在落馬洲站的入閘口。

五一黃金周香港「墟冚」 多圖盤點熱點 小紅書︰天星小輪快沉了

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】五一黃金周踏入第二日（2日），香港多個地景點滿是人，有些是已知熱點，有些是大家以往未有見過如此墟冚的地方。

四圍人多下，小紅書湧現多篇「香港勸退」帖文，當中包括要花一小時才能從尖沙咀乘坐天星小輪到達灣仔，有人形容「天星小輪快沉了」。

太平山山頂纜車站同樣人頭湧湧，需要排隊最少兩小時；至於香港迪士尼樂園的遊樂設施也要輪候50分鐘，有網民留言稱要臨時更改行程。下文盤點逼爆內地旅客的多個景點。

五一黃金周｜旺角麥當勞驚見大批內地客瞓過夜 港女呻堂食無位坐

【5.1黃金周／五一】內地五一黃金周假期開始，大量內地旅客來港旅遊，陸路口岸更出現人山人海「迫爆」景象。內地客來港促進經濟是好事，但有香港市民在社交平台發文狠批，指於旺角麥當勞發現有大批內地遊客疑似「窮遊」，霸佔店內座位借宿過夜，令堂食客人沒有位置就座，故斥「其實無錢去旅行搞到要瞓麥當勞，不如唔好去」。

許多網民留言和議，「瞓機場就話啫，瞓餐廳做乜」、「坐廉航、住膠囊、住平嘢絕對無問題，但因為自己慳錢而影響他人就唔好囉」、「去旅行去到咁折墮，不如留喺屋企好過」。有人質疑「窮遊」旅行無助促進本港經濟，「推廣旅遊就係吸引呢啲人帶動經濟？連麥當勞經濟都帶唔到」、「歐洲有啲地方如果無酒店記錄，有機會唔俾入境，其實政府可以參考下」。

有片｜葵涌「瘋狂的士」 司機單手捉半掩車門 兩度撞車不顧而去

葵涌貨櫃碼頭南路今日（2日）驚現「瘋狂的士」，一輛市區的士高速駛入迴旋處，追撞一輛貨車車尾。該輛貨車車Cam影片可見，該輛的士的司機位車門全程半掩，車窗降下，有人單手捉住車門，的士直撞貨車車尾後未有停下，繼續前行。警方今日先後接獲兩宗「交通意外—肇事後不顧而去」的報案，均涉及該輛的士。

一周三宗︱「滿載歸來」沙田馬場試閘腳傷 馬會：傷重未能救治

一周三宗有馬匹命喪沙場。昨日（5月2日）早上沙田馬場第4組1,200米泥閘試閘，5歲馬匹「滿載歸來」轉入直路後，腳部受傷，被騎師潘頓拉停，馬會同日公布「滿載歸來」被取消登記。馬會今日（5月3日）回覆《香港01》查詢表示，「滿載歸來」昨日沙田試閘中，在直路因腳傷收停，最終因傷勢嚴重而未能救治。

周日（4月27日）日本三冠馬后「自由島」在沙田馬場2,000米一級賽「女皇盃」實事期間腳部受傷，實後被黑布包圍；周三（4月30日）跑馬地快活谷馬場第4場1,200米賽事，騎師班德禮策騎的3號「樂加福」，在賽事中途左前腿受傷，在直路中被拉停。馬會早前指，兩匹馬最終均告傷重未能救治。

美國黃石公園附近2車相撞7死8傷 5中國公民喪生｜有片

美國著名景點黃石公園（Yellowstone National Park）附近公路5月1日晚上7時15分左右發生嚴重車禍，一輛農夫車與旅遊小巴相撞，造成7人死亡、8人受傷。中國駐三薔市總領館2日向新華社表示，初步了解事件中有5中國公民死亡、8名中國遊客受傷。

特朗普淡化經濟衰退 稱美國正處過渡期「長遠來看沒問題」｜有片

美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（5月2日）表示，美國短期內出現經濟衰退「沒問題」，從長遠來看「一切都好」。他還指出，美國正在處於一個過渡期，相信經濟表現將會非常好。

首屆學警預備課程畢業 周一鳴勉勵學員：保持有開工冇收工嘅韌力

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】 首屆「學警預備訓練課程」學員畢業，4月2 日上任的警務處處長周一鳴，今早（3日）首次以處長身份，在香港警察學院的結業會操典禮中，檢閱共116名首屆畢業學員。

18年照顧三代大熊貓 護理員憶家姐細佬餵奶扭計 盈盈生B後大食

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬】港產大熊貓家姐和細佬去年8月出生後，舉手投足掀動人心，二人健康成長的背後，護理團隊功不可沒。海洋公園動物及保育部館長胡綺琪入行18年，照顧過第一批來港大熊貓安安佳佳，又見證盈盈樂樂為人父母，誕下一對龍鳳，胡綺琪視自己如「曾祖母」，見證一個家庭的誕生，「感覺好圓滿，好似睇住一對仔女生咗仔女咁。」

護理團隊雖然經驗有素，惟她坦言，護理員也是首次照顧初生大熊貓，過程充滿挑戰，舉例餵奶後抹嘴時牠們會鬧彆扭、上月兩姐弟玩鬧期間更誤傷家姐眼睛。回望成為護理員的歲月，她說最大滿足感是曾親手照料老中青的大熊貓，寄望兩姐弟「聽聽話話」，盡快學懂各項護理和訓練。