今日新聞8分鐘｜的士司機追單車男失手倒地｜兩男護送長者過路

土瓜灣賊鴛鴦遭警截 棄女伴驅車逃 警車追至九龍灣撞低被盜鐵騎

土瓜灣發生偷車案，一對男女疑在落山道一間電單車維修店舖外，偷取電單車及零件。警員接報到場時，有人疑棄下女伴，騎上偷來的電單車自行逃走，女伴當場被捕。警察衝鋒車追至九龍灣時，與被盜走的電單車相撞，電單車被撞跌並「派啤牌」至10多米外，男司機因沒有戴頭盔，頭部及全身多處受傷，當場被捕並由救護車送院。

據悉，被捕男司機45歲，涉嫌販運危險藥物、未獲授權而取用運輸工具、狂亂駕駛、行使虛假文書、車內盜竊及未能出示身份證明文件。

人雀重逢｜鸚鵡小B現筲箕灣站 同伴叫聲引現身 女主人：好神奇

筲箕灣愛東邨一隻3個月大的紫白色鸚鵡「小B」，昨日（4日）飛出窗外後蹤杳，消防、警方、愛協合力搜救逾一小時無果。女主人容小姐徹夜難眠，幸今午（5日）傳來好消息，有熱心途人閱畢網上帖文及《香港01》報道後，在港鐵筲箕灣站對開發現小B蹤影。容小姐聞訊即帶同另外4隻鸚鵡趕往尋雀，在同伴「吱吱喳喳」的啾鳴聲中，小B飛出現身與主人重逢。容小姐終可放下心頭大石，「成晚都冇瞓過覺‥‥‥我真係覺得好神奇呀！」

好人好事．有片｜兩長者撐拐杖亂過窩打老道 兩男護送折返行人路

兩名長者撐着拐杖在梭椏道對開的窩打老道亂過馬路，險象環生，幸得兩名熱心男出手相助，護送折返行人路。社交平台流傳一段2分鐘的車Cam片段，拍攝到今日（6日）上午10時許，兩名男子協助該兩名長者過馬路的情況，帖文獲逾百網民點讚，同時網民亦提醒長者切勿胡亂過馬路。

太子的士司機狂追單車 撲前失手如滾地葫蘆倒地 大叫：搶嘢呀

太子道西發生一宗懷疑的士司機與單車人糾紛事件。周一（5日）晚上10時左右，網上廣傳一條約30餘秒的短片，可見一名的士司機離開其座駕，在馬路上追趕一名單車漢。期間的士司機往前撲意圖捉住單車車尾，但失手撲空，整個人有如滾地葫蘆向前倒地。

Tesla馬斯克被問「支持特朗普後悔嗎？」 秒答「Yes」後急急改口

美國億萬富豪、Tesla特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），近日接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）媳婦、霍士新聞（Fox News）主播拉拉特朗普（Lara Trump）專訪。

五一黃金周｜港人家庭北上尋新鮮感：深圳珠海去過太多次

五一黃金周今日（5日）結束，香港長周末兼佛誕連假也來到最後一天，大批港人結束旅程回港。今天（5日）下午的高鐵西九龍站，不斷有港人出閘。

有港人表示已去過深圳、珠海等地很多次，故今次假期到了廣西。她指比起留港，假期時會傾向北上，最大原因是新鮮感，「未去過吖嘛有啲地方。好多地方好大、好靚，好似今次去廣西咁，好多嘢都未見過、未食過。」

五一黃金周內地客麥當勞過夜 李家超：非高端旅客也要包容歡迎

今年五一黃金周破紀錄大批內地旅客訪港，部分人無訂酒店，反到油尖旺麥當勞過夜。行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前被問到此類現象會否影響本港經濟，他說香港既有高端訪港旅客，亦有非高端旅客，香港作為好客的城市要有包容氛圍。李家超表示，香港若樂意、包容和照顧不同旅客的氛圍，會為整體的旅遊經濟帶來正面影響，已要求文體旅局和業界總結經驗，照顧好不同旅客的體驗。

太平清醮搶包山．足本重溫｜郭嘉明當包山王、龔子珊成包山后中后

5月5日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，5月6日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場進行搶包山決賽，結果包山王由獲得多屆冠軍的「包山王中王」郭嘉明再次獲得，而包山后則由龔子珊得到，她更因第三度奪冠，得到「包山后中后」寶座。

今次有九男三女健兒爭奪，當中多位已多次得到冠軍。3分鐘比賽十分緊湊，大部份選手衝上包山頂，爭奪最高分的9分包；全部人及時回到地面，今年無人因未到地而被取消資格（DQ）。

有片｜泰山景區兩遊客欲走捷徑 翻越護欄險墮崖

五一假期間，山東泰山景區內人山人海，兩名遊客翻越護欄時險墮崖。5月5日，景區客服表示，後續將增派人員加強重點區域監管。