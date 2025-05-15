網約車規管｜的士團體明再請願　運輸署：研修例扣押非法出租車輛

【的士／網約車／白牌車／高德打車／滴滴出行】有的士團體預告明早（16日）往金鐘政府總部遞交請願信，促請政府嚴打非法白牌車。運輸署署長李頌恩今日（15日）下午與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，向他們指出，打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標。運輸及物流局代表亦有出席。



當局再次表示，政府正積極研究修改法例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。



運輸署署長李頌恩（左二）今日與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，重申政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」，以及在今年內就規管網約車平台訂立建議。（政府新聞處圖片）

商會、車行、的士車隊營辦商和車主今出席運輸署會議

智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表，上周五（9日）到西九龍政府合署請願，促請政府嚴打非法白牌車。該商會宣布將「行動升級」，明早（16日）轉往金鐘政府總部遞交請願信，預計有50名車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。

運輸署表示，出席會面的代表包括商會、車行、的士車隊營辦商和車主等業界不同持份者。在今日的會面中，雙方就非法取酬載客活動的關注，以及規管網約車平台和提升的士服務質素等方面交換意見，當局重申政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」，以及在今年內就規管網約車平台訂立立法建議。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

研修例扣柙涉非法出租或取酬載客罪行車輛

運輸署「嚴正」指出，任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規。警務處連月持續在各區打擊非法出租或取酬載客，對有足夠證據的個案馬上採取適當的執法行動，有關執法行動將會繼續。同時，政府正積極研究修改法例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。

智慧出行聯合商會呼籲政府立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。（資料圖片）

在會上，的士業界亦就規管網約平台、車輛和司機表達意見。李頌恩表示，政府正積極檢視個人化點對點交通服務的整體供求，強調會顧及服務的可持續性，在滿足乘客就點對點服務需求的同時，確保乘客安全和服務質素。政府會全面考慮交通諮詢委員會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」將提交的報告、所收集到的意見包括的士業界的意見及相關數據，在今年內訂定立法建議，敲定規管網約車平台及相關車輛和司機牌證要求的細節，以促進平台規範化運作。