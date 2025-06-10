房協花園大廈重建燕子樓、喜鵲樓　682戶明年底前須遷出可獲安置

牛頭角花園大廈二期將分階段重建，香港房屋協會今日（10日）通知居民，首階段俗稱「雀仔樓」的燕子樓、喜鵲樓，682戶居民須於明年年底前遷出，之後展開重建。



所有租戶按家庭人數獲得搬遷津貼，可以選擇遷至花園大廈空置單位。如果遷至牛頭角安定街鴻鵠樓、香港仔漁映樓、啟德樂真樓等，居民搬遷後首4年可獲租金優惠。所有安置方案合共提供約1千個單位，能滿足租戶需求。居民需要在9月9日前向房協表明安置意向，如果選擇不安置或不購買資助房屋，則可獲現金津貼。



牛頭角花園大廈燕子樓。（資料圖片 / 陳浩然攝）

觀塘花園大廈二期是牛頭角區内的廉租屋邨，分為「燕子」、「喜鵲」、「畫眉」、「百靈」、「孔雀」5棟樓宇，其中燕子樓和喜鵲樓在60至70年代興建。房協於2017年規劃重建，首階段計劃涉清拆燕子、喜鵲兩棟樓宇。

燕子樓、喜鵲樓682戶受影響 可獲搬遷津貼

工聯會立法會議員鄧家彪社交媒體透露，燕子樓和喜鵲樓將於明年年底前展開重建，現有682個住戶須於明年底前搬遷。所有受影響租戶均可享根據租約上家庭成員數量，可享有10,740元至33,260元不等的搬遷津貼，以及可以選擇搬至花園大廈現有340個空置單位。

受重建影響租戶可選擇搬至花園大廈現有340個空置單位。(房協網頁)

部份安置方案 首4年設租金優惠

房協亦提供其他安置方案，包括可遷至牛頭角定安街專屬安置項目鴻鵠樓370個單位、100個啟德樂真樓單位、香港仔漁映樓約200個單位更能立即入伙。居民可獲租金優惠，首年租金6折，之後逐年遞增1折，直至第4年9折，到第5年才要支付全額租金。

如不選擇安置 可獲發現金津貼

除此之外，住戶還可以選擇遷至房協甲類公屋或長者單位，安置方案合共能提供約1,000個單位，多於受影響租戶戶數。受影響租戶可優先購買房協居屋，若不選擇安置也不申請房委會資助單位，則可獲發現金津貼。

受影響的居民需於今年9月9日前回覆房協安置意向，而花園大廈其他居民亦可提出特別調遷。