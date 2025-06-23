無人駕駛巴士禁區相撞　機管局：路段較複雜　已減速碰撞非常輕微

香港國際機場禁區內，昨日（22日）有兩輛負責接載員工的無人駕駛巴士相撞，當時車上沒有乘客，無人受傷。機管局今日（23日）指，事發時巴士安全系統控制車速至極慢速度，將碰撞減至「非常輕微」。機管局暫停所有機場員工無人駕駛巴士的運作，作進一步調查。



局方已要求自動駕駛技術公司提交詳細報告，又形容事發路段較為複雜，為提高安全及效率，機管局正按計劃加強附有感知功能的車路協同系統，包括昨天事發路段。



機場昨日有兩輛無人駕駛巴士於禁區內相撞。（網上圖片）

事發為昨日下午約4時20分，兩輛負責撞載員工的無人駕駛的巴士，在一號客運大樓對開相撞。該處為一個讓線的T字路口，其中一輛原本應該要讓先停低的巴士，撞向一輛在「正線」行駛巴士的右邊車身中間。當時車上無乘客，故事件中無人受傷。事發後，機管局立即暫停所有機場員工無人駕駛巴士。

機管局：安全系統減慢車速 碰撞非常輕微

機管局今日進一步公布，指事發時兩架巴士的安全系統均發揮作用，把車速控制在極慢速度，約時速5公里以下，將碰撞減至「非常輕微」。

將加強附感知功能的車路協同系統

機管局表示，已要求提供相關自動駕駛技術的公司提交詳細報告。局方又形容今次事件發生路段較複雜，為進一步提升無人駕駛車輛的營運效率及安全，局方正按計劃在禁區有關運作範圍，加強附有感知功能的車路協同系統，包括昨天事發路段。

翻查資料，香港國際機場現時有數款無人車輛投入服務，包括無人拖車、無人駕駛巴士、及無人駕駛巡邏車等。

機管局2023年5月引入首架禁區無人小巴，可載14人。（資料圖片/林靄怡攝）

涉事車款2023年引入 時速可達35公里

機管局2023年5月引入該款無人駕駛巴士，由內地比亞迪生產，直路車速可達每小時35公里，彎道則17至18公里，充電90分鐘可行200公里。據局方當年介紹，巴士設4個全球定位系統（GPS）、4個鏡頭及6個閉路電視，並有遙距監察系統及感應器等，當小巴偏離行駛路線、或有人及障礙物阻擋時便會停下。

機管局2023年5月引入首架禁區無人小巴，可載14人。（資料圖片/林靄怡攝）