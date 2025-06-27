今日新聞8分鐘｜越婦案挽多袋垃圾行鬧市｜牙科診所執笠阿伯無牙

車CAM直擊｜銅鑼灣老翁亂過馬路 欲橫越六行車線遭私家車撞飛

銅鑼灣高士威道一名老翁亂過馬路被私家車撞飛，有車Cam拍得事發經過。車Cam顯示時間為今日（27日）早上8時10分，一名滿頭白髮的老翁從維多利亞公園方向走出馬路，橫過兩條來回方向的行車線。當老翁走至路中鐵欄處，欲越過「黃格仔」時，遭一輛私家車撞飛，整個人被剷起擱在車頭再墮地。私家車立即緊急煞車，車上乘客及司機落車查看並致電報警求助。

粉錦公路的士疑失控越線撼越野車 的士乘客不治 車頭嚴重損毀

八鄉發生致命車禍。一輛豐田Land Cruiser Prado越野四驅車，與一輛豐田「小露寶」的士，分別沿粉錦公路往錦田及粉嶺方向行駛。兩車駛至「寵物新天地、香港狗公園」對開時相撞，的士車頭嚴重損毀變型，引擎一度冒煙；越野車則車頭毀爛。

事故發生後，的士男司機及兩名後座男乘客被困車內，消防接報趕至現場救出。其中，男司機及一名男乘客仍然清醒，惟另一名41歲姓單男乘客，卻重傷昏迷不醒，由救護車急送北區醫院，經搶救後證實不治。63歲姓何的士司機、43歲姓陳清醒男乘客及54歲姓周越野車司機均受傷，隨後由其他救護車送院。

南亞賊刀劫洪水橋便利店後截的士離開 駛至元朗指嚇司機搶車遁逃

元朗發生持刀劫案，一名獨行南亞裔賊人，先走入一間洪水橋一間便利店，持牛肉刀指嚇店員，掠走收銀機內現金及香煙；賊人得手後走出便利店，於距離便利店大約100米外的青山公路屏山段，截乘一輛新界的士離開現場，卻在車輛行駛約2公里後，至元朗水邊圍路亮出牛肉刀，指嚇並要求的士司機落車，隨即搶走的士逃離現場。

的士中環接電召疑上錯街客 3男不滿拒載箍司機頸 致失控撞欄

中環發生傷人案。消息稱，今日（27日）凌晨1時許，一輛「小露寶」車型的市區的士，接獲電召前往皇后大道中近德己立街接客。當的士抵達後，發現有3名年約20至30歲的中國籍男子揚手截車，45歲鄭姓男司機見狀以為是召車乘客於是開門，讓他們上車。

的士上客後隨即開車，惟該3人登車後說出目的地，鄭男發現目的地不符，始知他們並非召車乘客，於是拒絕接載，並著3人落車。但3人對此不滿，遂向鄭男施襲，包括箍頸及拳打等。由於當時車仍未停定，鄭男捱打時疑不慎扭動軚盤，的士隨即失控撞向右邊行人路鐵欄。3名涉案男子逞兇後，始下車往西行方向逃離現場

越南婦失蹤｜CCTV曝光 Lisa失蹤翌日 疑犯挽多袋垃圾鬧市遊走

長沙灣青山道越南婦Lisa失蹤一案，家屬相信她已遭一名越南籍男子殺害及肢解，並放在多袋垃圾中棄置，形容疑兇「比野獸更野蠻」，在網上公開疑兇相片。警方現正循謀殺方向調查，據知涉案男子已潛逃離港，警方正在通緝他。

《香港01》取得多段閉路電視錄影，拍攝到懷疑是越南籍男疑兇的身影。6月22日上午，即Lisa失蹤翌日，一名戴口罩、穿深色短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着至少4個白色膠袋及紅色環保袋，由涉事青山道152號唐樓方向離開，轉入另一條街，沿途步速正常。

深圳牙科診所突執笠近千人損失幾萬 阿伯交3.5萬牙拔光只能食粥

內媒報道，深圳多名患者稱在南山區的「美澳口腔」診所看牙，已經預繳交了全款，但月初診所卻突然「跑路」，損失慘重；更有患者已交了35000元（人民幣，下同）準備種牙，滿口牙齒拔完後現在只能吃粥。報道指有900人以上受影響，大部分人損失幾萬元。

助蔡天鳳前夫秘密離港 兩男女各囚6個月 官稱判監是唯一選擇

28歲名媛蔡天鳳被肢解殺害案，兩男女涉協助蔡的前夫鄺港智潛逃，同被控1項串謀意圖妨害司法公正罪，二人經審訊後被裁定罪成，案件今（16日）於九龍城裁判法院判刑，辯方求情指，女被告潘巧賢的律師指潘天真單純，因錯信朋友Ivy，指Ivy刻意隱瞞Alex身份，潘在不知情下才幫忙，從而犯上本案。裁判官陳志輝判刑時稱，沒違法的人為何要緊急秘密離港，由此可知，「Alex」必是犯了重罪行，然而兩名被告在案中一直持續和堅持協助，林、潘和Ivy的角色缺一不可，認為監禁是唯一選擇，判兩名被告各入獄6個月。

潘得知判囚後，即申請保釋等候上訴，獲陳官批准，其保釋條件包括10萬元現金及5萬元人事擔保，期間不得離港及須交出旅遊證件，亦要在報稱地點居住，並須每天到警署報到。

的士車隊請人難 7月起發牌降門檻 料至7月底僅有約1000輛營運

的士車隊須於下月底前完成籌備和投入服務，根據發牌條件，規模須至少達到申請規模六成，但制度面對殘酷現實，就是的士車行與前線司機之間的不對等關係未見大變，不少司機缺乏動機放棄原本的租賃模式導致車隊招聘困難。

運輸及物流局局長陳美寶早前重申仍以下月投入服務為目標，但承諾會「人性化」和「務實地」彈性審視需求。運輸署署長李頌恩今日（27日）會見傳媒稱，過去兩個月有舉辦招聘活動，如簡介會，司機都非常踴躍。她又指，運輸署一直積極推動的士車隊，包括簡化驗車安排等。

李頌恩透露，署方會在7月向的士車隊發出正式牌照，預計7月底會有近1000輛車隊的士投入服務，又指有公司正在構建統一電召車輛平台。根據此數字，7月底投入服務車隊的士總數僅及總規模六成門檻、即2100輛的一半。李頌恩稱，要「務實地」審視，讓的士車隊「先落地」。

美國航空公司客機起飛後右引擎疑起火 急返拉斯維加斯機場｜有片

美國航空公司（American Airlines）一架編號1665的空中巴士（Airbus）A321客機周三（6月25日）上午在拉斯維加斯起飛，原定前往北卡羅來納州夏洛特。美媒引述乘客稱飛機起飛後沒幾秒，聽到多次爆裂聲。網上影片顯示該飛機右引擎時不時亮起火光、直冒黑煙。該飛機起飛後在空中兜了一圈後緊急迫降，所幸無人傷亡。但美航報告卻指，引擎並無起火迹象。事件仍在調查中。

香港四大才子蔡瀾離世｜知名美食評論作家 終年83歲 遺體已火化

被封香江四大才子之一、著名美食評論家蔡瀾離世，終年83歲。蔡瀾的助手楊翱今日在微博公布，「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從蔡瀾先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已順利火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」