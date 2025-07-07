山東艦離港．直播｜早上歡送儀式後艦群分兩路離開　兩艘穿越維港

【山東艦／航空母艦／運城艦／湛江艦／延安艦】山東艦航空母艦編隊於7月3日至7日訪港，今日（7日）上午10時歡送儀式後離港，《香港01》直播。



山東艦航母及舷號106導彈驅逐艦延安艦將原路經東博寮海峽航道離港，因此在鴨脷洲及數碼港海旁、或者港島西高位都可看到離開情況；而舷號571 護衛艦運城艦及舷號165導彈驅逐艦湛江艦則改為穿越維港，在鯉魚門離開，市民在維港兩岸都可「送船」。



【10:55】山東艦駛經海怡半島時鳴笛，市民拍掌歡呼。

【10:45】山東艦即將駛入海怡半島對出的東博寮海峽航道，在場逾百名市民及旅客高呼「嚟喇，嚟喇」。水警輪射水為艦隊領航，及後舷號106的延安艦駛入，山東艦則「殿後」排在最後方。

另一邊廂，舷號165的湛江艦及571號的運城艦由昂船洲出發，駛經維港離港。

過百名市民在海怡半島近岸位置送別山東艦。（楊凱力攝）

山東艦航母編隊7月7日早上分兩路離開香港。（李振邦攝）

▼7月3日 中國第一艘國產航空母艦山東艦艦群訪港▼



山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，消防船以灑水歡迎到訪。（廖雁雄攝）

山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，消防船以灑水歡迎到訪。（廖雁雄攝）

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山東艦航母群7月3日早上經港島西面與南丫島之間的東博寮海峽進入本港，展開五日訪港活動。（鄭子峰攝）

山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，吸引大批市民一早在鴨脷洲海怡半島海旁觀看，迎接艦群訪港。（鄭子峰攝）

山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，有市民在鴨脷洲海怡半島海旁觀看，不忘拿艦群作背景自拍。（鄭子峰攝）

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山東艦航母艦群訪港期間，在7月5及6日開放予公眾參觀。在登上山東艦，乘搭巨型升降機台，感受戰鬥機從機庫送往甲板的過程，在場參觀者都舉起手機拍下震撼的一幕，抵達甲板後艦上官兵更高歌《我和我的祖國》迎接他們。

除了殲-15戰鬥機及直-18直升機必須要打卡留念外，跑道上更放有掛衣架，掛滿不同工作制服供參觀者「Cosplay」打卡留念，包括指揮官、彈藥及後勤等。

▼7月5日 直擊山東艦參觀情況▼



有約20名海軍組成的樂隊站在艦島上吹奏音樂。（《香港01》讀者提供圖片）

官兵高歌《我和我的祖國》。（《香港01》讀者提供圖片）

官兵高歌《我和我的祖國》。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦另一個必看點為盡頭的14度傾角甲板，戰鬥機必須滑過甲板的弧線起飛。（《香港01》讀者提供圖片）

皇牌殲-15T戰鬥機更是首次在航母甲板對公眾開放，其機頭罩塗上淺灰色。（《香港01》讀者提供圖片）

甲板起跑線上更放有掛衣架，放滿不同工作崗位的制服。（《香港01》讀者提供圖片）

有在7月4日獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流，一眾師生又在甲板上合力拉起一幅巨型國旗，軍艦儀仗隊奏樂歡迎，同時，身着白色海軍禮服的士兵列隊而立，以嘹亮歌聲演繹《我和我的祖國》。

有參觀港人表示，期望透過參觀軍艦，「睇下中國軍艦嘅實力」，直言：「我哋中國嘅光榮，自己嘅軍事能力，了解多少少。」有山東旅客稱，得知山東艦來港，於是順道加入行程，又指作為山東人，所以想一睹山東艦風采，不過由於難以搶門票，於是轉為參觀湛江艦。

讀者由於成功搶佔窗邊位置，船隻尚未靠岸，已能眺望山東艦宏偉的英姿。（《香港01》讀者提供圖片）

讀者由於成功搶佔窗邊位置，船隻尚未靠岸，已能眺望山東艦宏偉的英姿。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦長315米、高約20層樓，為海上的龐然大物。圖為船尾。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦長315米、高約20層樓，可謂是海上的龐然大物。圖為船頭。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦長315米、高約20層樓，可謂是海上的龐然大物。（《香港01》讀者提供圖片）

大批高大威猛的海軍隊員列隊迎接。（《香港01》讀者提供圖片）

▼7月5日 直擊山東艦參觀情況▼



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▼7月5日 湛江艦參觀直擊▼



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▼7月5日 山東艦一連兩日開放給公眾上艦參觀▼



山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。圖為7月5日拍攝，當日開始一連兩日開放給公眾上艦參觀。（梁鵬威攝）

山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。圖為7月5日拍攝，當日開始一連兩日開放給公眾上艦參觀。（梁鵬威攝）

山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。圖為7月5日拍攝，當日開始一連兩日開放給公眾上艦參觀。（梁鵬威攝）

山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。圖為7月5日拍攝，當日開始一連兩日開放給公眾上艦參觀。（梁鵬威攝）

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山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。圖為7月5日在迪士尼樂園碼頭拍攝。（梁鵬威攝）

山東艦艦群7月3日起訪港五日，期間山東艦泊錨在本港西面交椅洲水域。（梁鵬威攝）

山東艦資料。(香港10製圖）

延安艦資料。(香港10製圖）

運城艦資料。(香港10製圖）