暴雨．上課安排最新消息｜教育局：正上課學校應繼續上課至放學
撰文：石國威
出版：更新：
天文台周四（10日）早上9時36分發出紅色暴雨警告信號。教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
▼7月10日星期四 暴雨天氣▼
教育局：在安全情況下方可讓學生返家
教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
香港天文台在上午9時36分發出有關紅色暴雨警告信號的特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台指，持續暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。
天文台：如住所可能出現水浸應考慮撤離
同時，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。
▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼
+12
▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼
+3
▼2023年9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼
▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼
+6
▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼
+6
丹娜絲回馬槍｜天文台：南側季候風與暴雨疊加來襲 或發暴雨警告丹娜絲「回馬槍」 天文台料周五港以北約100公里掠過 或發黑球丹娜絲路徑｜天文台特別天氣提示：周四、周五料有暴雨及狂風雷暴酷熱天氣｜今日有驟雨雷暴達33度 明後日有大驟雨及狂風雷暴酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨 日間酷熱達33度 稍後局部有雷暴颱風丹娜絲殘餘回馬槍暴雨或襲珠江口 天文台：世紀黑雨殘餘引致酷熱天氣警告｜天文台錄得34.3度成最熱小暑 周四五有大驟雨雷暴