內地交流｜中學生凌晨外出吃串燒被記小過　教育局：高度關注事件

有傳媒報道，近日在社交平台Threads上，有自稱中五學生的網民稱，參與公民科內地交流團期間，曾凌晨3時外出「食串燒」，校方透過酒店閉路電視發現事件，該名學生因而被記小過。教育局今（14日）回覆查詢指高度關注事件，並指參加者的學習手冊已清楚列明規則和注意事項，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店等。



有中學生坐高鐵參加內地交流團。（資料圖片/黃學潤攝）

該報道附上學校訓育組於今年6月底發出的家長通知書截圖，指涉事學生「因境外交流團期間擅離酒店觸犯校規」，被記一個小過。教育局表示，高度關注事件，指學校在行程前已分別向學生及家長清楚說明考察團的注意事項，包括學生如有違規行為將按校本訓輔機制嚴肅處理。

教育局：參加者的學習手冊列明晚上不可擅自離開下榻酒店

局方又指，為確保考察團團員認真投入參與考察活動，一直要求承辦機構在行程前簡介會詳細向參加者介紹活動內容、行程及注意事項，並提醒他們遵守考察團的規則。

有關規則包括參加者須緊隨團隊、不可擅自離開活動地點或離隊、須遵照指示參與活動和注意紀律。此外，參加者的學習手冊亦清楚列明規則和注意事項，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店和要注意人身安全等。