韋帕風球｜天文台下午改發三號波 部分渡輪及街渡班次取消
撰文：吳美松
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熱帶風暴韋帕正逐步接近本港，天文台已發出一號戒備信號，並會在今日（19日）下午2時20分改發三號強風信號。運輸署宣布，部份渡輪及街渡服務將有所調整，部份下午班次已取消，其中坪洲街渡愉景灣至梅窩航線，將在下午1時15分由愉景灣開出尾班船、下午1時45分由梅窩開出尾班船。
天文台今早表示，按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。運輸署宣布，部分渡輪及街渡服務將有所調整：
翠華船務-香港仔/赤柱至蒲台島的航線
香港仔尾班船已在上午10時開出
蒲台島的尾班船將於下午2時開出
中午12時40分由蒲台島開出的班次，及下午1時20分由赤柱開出的班次均會取消。
馬料水至東平洲、西貢至滘西村及糧船灣的服務暫停
潤利海事-將軍澳（南）至西灣河街渡渡輪服務
將在改發三號強風信號前兩小時陸續暫停服務。
坪洲街渡-愉景灣至梅窩航線
下午1時15分由愉景灣開出尾班船
下午1時45分由梅窩開出尾班船
天文台表示，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。
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