韋帕風球交通消息｜港鐵維持有限度服務　改發9號風球後停露天段

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕周六（19日）深夜增強為颱風，天文台在周日(20日)凌晨0時20分改發8號風球，天文台早上公布昦7時20分改發9號風球後。



港鐵鐵路維持有限度服務，港鐵巴士服務暫停，改發九號或以上風球，露天段列車及輕鐵服務將即時暫停。九巴及龍運、城巴所有路線在9號風球生效後停駛。



▼7月20日星期日風暴下交通消息▼

7月20日清晨6時，颱風韋帕集結在香港東南約130公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

【06:45】珀麗灣客運公布，珀麗灣往來葵巴士線（NR332）尾班車將於8時開出。

【06:19】城巴所有路線將於九號烈風或暴風風力增強信號生效期間暫停服務，直至另行公告。

【06:04】九巴及龍運公布：天文台改發9號風球後，屆時九巴及龍運所有日間路線，包括九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X暫停服務，直至另行通知。

【06:00】港鐵公布，鐵路維持有限度服務，每10至20分鐘一班，港鐵巴士服務暫停；改發九號或以上風球後，露天段列車及輕鐵服務將即時暫停。

【02:30】九巴及龍運公布：

九巴及龍運所有通宵路線已暫停服務。日間服務方面，除九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

7月20日凌晨0時，熱帶氣旋韋帕增強為颱風，集結在香港東南偏東約280公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

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【07:25】九巴及龍運、以及城巴所有日間服務暫停，直至另行通知。

【01:00】在上環的港澳客運碼頭及在尖沙咀的中國客運碼頭已經暫時關閉。

【00:45】珀麗灣客運公布，除了珀麗灣往來葵巴士線（NR332）維持有限度服務外，其他渡輪及巴士服務已停止。

【00:30】城巴所有路線於凌晨2時20分起陸續暫停服務。 城巴B3X、B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線在8號風球下將由早上頭班車起維持有限度服務；其他路線將暫停服務，直至另行公告。

【00:20】天星小輪中環及尖沙咀航線早上頭班船起停航。

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▼7月19日星期六風暴下交通消息▼

【22:20】新大嶼山巴士表示，今日（19日）所有日間路線將維持服務直至尾班車。路線N37、N38、B4及B6由周日（20日）凌晨2時起維持有限度服務，而其餘通宵路線則暫停服務。

路線N35由港珠澳大橋香港口岸開出，尾班車至周日( 20日)凌晨1時30分；由梅窩開出則暫停服務。

【21:20】城巴所有日間路線維持服務直至尾班車，通宵路線將於周日（20 日）凌晨2時20分起陸續暫停。

城巴預計周日（20 日）由頭班車起至中午前，除個別連接口岸及機場路線維持有限度服務外，大部份路線將不提供服務。

【21:20】落馬洲 – 皇崗穿梭巴士會維持正常服務至8號風球生效後最少兩小時，並在有需要時加密班次，其後班次會調整至每30分鐘一班。若因應天氣或路面狀況，服務有需要進一步調整，會適時公布。

【21:10】港澳快線表示，因受颱風韋帕影響，港澳跨境客運服務「港澳快線」作出營運調整安排，具體如下：

1、香港往澳門方向班次：7月20日（全日）的所有營運班次將暫停服務；

2、澳門往香港方向班次：7月20日（全日）的所有營運班次將暫停服務。

【21:00】港鐵表示，為接載抵港旅客及乘客前往市區，將於周日(20日）凌晨延長機場快綫服務，增加由機場站開往香港站班次，以配合機場管理局要求。

機場快綫機場站的尾班車原定於凌晨零時48分開出，7月20日凌晨將加開 4 班由機場站開出的班次，時間分別為：

- 1時15分

- 1時45分

- 2時15分及

- 2時45分（即約半小時一班車）

加開的班次會途經青衣站、九龍站、並以香港站為終點站。由於届時其他鐵路綫的列車服務已結束，港鐵公司提醒乘搭以上機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。機場快綫由香港站往機場/博覽館方向的服務則維持正常，尾班車於凌晨零時48分開出。

【20:30】九巴公司表示，天文台將於凌晨零時20分改發八號烈風或暴風信號，九巴及龍運所有日間路線將維持服務至尾班車時間。所有通宵路線深夜2時正起陸續暫停服務。

【20:10】港鐵表示，天文台已公布將於凌晨零時20分改發8號風球，港鐵列車、輕鐵以及港鐵巴士服務將維持周末正常班次，直至晚上收車。

高速鐵路（香港段）現時維持正常服務，港鐵公司會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

在颱風期間，港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。

為保障乘客和人員的安全，當9號或更高信號生效期間，重鐵露天段（包括機場快綫全綫、東鐵綫個別路段等）及輕鐵會暫停服務，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站等相對安全的地方。颱風下，所有車站會盡量維持開放。

【19:00】因強風關係，港珠澳大橋香港連接路將會於周日（20日）凌晨3時30分起封閉，及禁止車輛使用。至於公共交通服務安排，穿梭巴士將於同日凌晨1時停止服務。

駕駛人士請盡量忍讓及留意警務人員或路政署的服務承辦商指示。

公眾人士請留意電視/電台交通消息廣播及運輸署流動應用程式「香港出行易」有關最新交通消息。

【18:33】九巴表示，所有日間路線將維持服務至尾班車時間，所有通宵路線將於八號烈風或暴風信號生效後約2小時陸續暫停。

【17:35】大灣區航空今日（7月19日）的航班整體運作正常，而明天星期日將會有1班航班需要取消，其餘航班則需要延遲出發。

大灣區航空指，原定於7月20日及21日出發的乘客，可於七日內更改機票，而7月20日出發的乘客亦可安排退票，會豁免所有相關費用。

大灣區航空建議乘客在出發前往機場之前，在機場網頁或公司網頁，查閱最新的航班狀況。

【17:00】機管局表示，明日原定有900班航班運作，惟受天氣影響，將有大量取消或延誤；預計明日早上6時至中午前基本上不會有航班離港，需時一至兩日才能完全恢復，由於大量旅客受影響，周一會重新編配航班，疏導旅客，恢復時間屬正常。見另稿

新渡輪亦指，橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡長洲開往坪洲，最後開出的航時間為下午06時45分； 坪洲開往長洲，最後開出的航時間為晚上07時50分。新渡輪或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。

【16:23】香港水上的士維港遊航班於7月20日所有航班取消。另外，東方之珠維港遊於7月19日「紫醉金迷航班」及7月20日所有航班取。如已購買受影響航班船的旅客，可由即日起一個月通過原購票方式，免費辦理改期或退票手續。

（港鐵圖片）

（港鐵圖片）

【15:00】港鐵公布，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士，可能在未有預先通知的情況下暫停。

（港鐵圖片）

【14:00】港珠澳大橋今晚11時至明早8時關閉。具體重開時間視乎實際情況而定。另外，國泰向內部發通告，暫停周日清晨5時至傍晚6時航班。

【12:00】九巴路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭] 及289R [沙田市中心 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時調整服務時間及班次。

路線96R

鑽石山站開出：15:00- 17:00 每一小時一班

黃石碼頭開出：14:30 - 19:30 每一小時一班

路線289R

黃石碼頭開出：14:45 - 18:45 每一小時一班



長榮航空。（資料圖片）

【12:45】長榮航空將取消今日往返高雄兩個班次，及取消明日下午4時前所有抵港及離港共10個班次，建議旅客在前往機場前，先查閱網站最新航班消息。

今日往返高雄的取消班次：BR850航班、BR846航班；BR849航班、BR845航班。

明日香港來往台北取消班次：BR892航班、BR852航班、BR868航班、BR870航班、BR891航班、BR851航班、BR867航班、BR869航班

【10:36】運輸署宣布部份渡輪及街渡服務將有所調整：

翠華船務-香港仔/赤柱至蒲台島的航線

香港仔尾班船已在上午10時開出；蒲台島的尾班船將於下午2時開出。

中午12時40分由蒲台島開出的班次，及下午1時20分由赤柱開出的班次均會取消。

馬料水至東平洲、西貢至滘西村及糧船灣的服務暫停

潤利海事-將軍澳（南）至西灣河街渡渡輪服務

將在改發三號強風信號前兩小時陸續暫停服務。

坪洲街渡-愉景灣至梅窩航線

下午1時15分由愉景灣開出尾班船

下午1時45分由梅窩開出尾班船

韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台）

天文台表示，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台又指，韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。