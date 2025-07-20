今日新聞8分鐘｜韋帕10號風球 杏花邨巨浪拍岸 ｜越南觀光船翻沉

颱風韋帕｜風雨下銅鑼灣避風塘火燒連環船 5男女獲救 消防射水

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），日間大部分時間維持。

在風雨下，銅鑼灣避風塘有船隻起火。今日（20日）凌晨3時41分，銅鑼灣避風塘一艘船隻冒煙起火，火勢猛烈，波及其他船隻。

水警接報到場，救起3男2女，他們本身在附近沒有起火的船隻過夜，全部人沒有受傷保持清醒，前往附近天橋暫避，消防趕至射水撲火，去到凌晨5時53分，消防出動2條喉和2隊煙帽隊射水撲火，最終於7時23分將火救熄。

韋帕颱風．有片｜堅尼地城海邊3層高船隻飄浮 撞上招商局碼頭

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕正接近本港，天文台將於今日（20日）上午7時20分改發9號風球，預料本港今日日間天氣持續惡劣，有狂風大驟雨，海有巨浪及湧浪。

今早10時06分，堅尼地城泓都對開海面，有一艘3層高的船隻海龍明珠號在海上飄浮，但疑被強風及湧浪不斷拍打，不斷靠近招商局碼頭，最終撞上招商局碼頭。

颱風韋帕｜紅磡麵包車剷巴士站翻側釀2傷 現場上月同類奪命車禍

熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），在惡劣天氣下，同日凌晨約2時13分，紅磡發生車禍。

颱風韋帕．最新風暴消息｜天文台晚上7時40分改發3號風球

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台今早（20日）9時20分改發10號風球（十號颶風信號）隨着韋帕下午逐漸遠離香港，在下午4時10分改發八號東南烈風或暴風信號，其後在晚上7時40分改發三號強風信號。

天文台指韋帕正逐漸遠離香港，而本港風力亦開始減弱，但達颶風程度的東南風仍間中影響本港西南部。天文台3時10分發出黃色暴雨警告信號，到3時45分改發組紅色暴雨警告信號，到下午5時改回黃色暴雨警告信，到6時15分取消。

韋帕颱風．有片｜北角摩天大廈棚架倒塌一刻曝光 壓多輛車發巨響

颱風韋帕襲港，天文台於今日（20日）上午9時20分改發10號風球，預料本港今日日間天氣持續惡劣。受惡劣天氣影響，港島區有多幢大廈有棚架塌下或甩脫，社交平台更流傳北角摩天大廈外牆棚架倒塌一刻的片段，場面驚人。帖主直指:「哇，韋帕威力」。

越南下龍灣觀光船暴雨中翻沉 最少38死 倖存女泣：救不出更多人

越南廣寧省下龍灣（Halong Bay）一艘編號為QN-7105觀光船7月19日在暴風雨中翻覆，事發後當局緊急展開搜救。

美國離奇竊案「麥當勞叔叔」成個被抬走 CCTV拍下案發經過｜有片

美國賓夕法尼亞州一座小鎮，近日發生一宗離奇劫案，當地唯一一間麥當勞快餐店內的「麥當勞叔叔」（Ronald McDonald）塑像，竟在日光日白之下被一群年輕人盜走，店內的閉路電視拍下他們的犯案經過。

內媒：尿袋大廠羅馬仕5老闆失聯逃至馬來西亞 退款單排到18萬位

深圳知名充電寶（尿袋）品牌「羅馬仕」（ROMOSS）因安全風波需回收大量尿袋，陷入停工停產，近日再傳出新消息。內媒《搜狐科技》10日的報道引述羅馬仕一名中階主管表示，羅馬仕5名最核心的老闆在出事後失聯跑去馬來西亞，甚至還多次完成法人變更，又指「他們是把羅馬仕當提款機了，在香港買樓、買車，但一出事就沒出現過。」

以色列空襲敘利亞 爆炸瞬間敘電視台女主播驚慌逃離 | 有片

敘利亞首都大馬士革（Damascus）7月16日傳出巨大爆炸聲，以色列軍空襲敘利亞國防部位於大馬士革的大樓。爆炸發生時，敘利亞電視台一名女新聞主播明顯驚慌失措，並迅速離開直播間尋找掩護。