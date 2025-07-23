拼多多｜消息指少年買到煙霧彈因集運漏洞　蠔仔和活金魚可入口？

早前一名居於葵涌雍雅軒13歲少年透過內地網購平台「拼多多」購買煙霧彈，因在家拔針致冒煙而棄走廊，鄰居報案才東窗事發，引起社會對跨境網購平台的關注。有網民在網上撰文，成功經「拼多多」買到生蠔仔和活金魚來港，令人關注網購無王管。



據了解，內地網購平口都會禁止香港顧客購買違反香港法例的物品，不過就有漏洞，如香港顧客輸入內地集運倉地址，系統便會如常送貨到，若集運倉把關不嚴，轉運入境時又未被發現，香港顧客便有可能買到「禁品」。目前入口食物當中，禁止無許可證下進口生肉和生雞蛋產品等，未有禁止進口新海鮮，也沒有禁止進口非瀕危賞魚。



海關表示，當局一直與電商平台保持聯絡，要求進口受管制物品必須嚴格遵守香港相關法例的規定。食環署表示，一直與海關保持緊密聯繫，在各個邊境管制站進行突擊聯合執法行動，並安排檢疫偵緝犬於各個陸路邊境管制站協助執法人員執勤，以打擊非法進口食物。



在「拼多多」簡介，男童購入的煙霧彈標示為「仿真無毒煙霧道具裝備」。

EOD人員到場調查。(李家傑攝)

EOD人員將煙霧彈放入鐵盒內檢走。(李家傑攝)

葵涌和宜合道雍雅軒上周四晚（17日）冒濃煙，消防到場發現源頭為煙霧彈，警方爆炸品處理課到場發現3顆煙霧彈，並以涉嫌「管有爆炸品」拘捕一名13歲少年。調查指他在內地網上購物平台「拼多多」以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，運送到香港後於集運站自取，他將煙霧彈的保險撞針取出，致煙霧不斷湧出，男童隨即將它放出單位外走廊，驚動鄰居報警。

有市民在社交媒體分享在「拼多多」購買金魚的經驗。（Facebook截圖）

香港買家在「拼多多」成多買到活金魚來港：買10條只收到一條

近日有市民在社交平台分享在「拼多多」購買金魚的經驗，他共購買了兩次，每次購買10條，但兩次都「中伏」只收到一條魚；向賣家查詢，卻得到「長途擺得多（魚）會死」的回覆。

該名買家在帖文中強調，可以合法運送金魚來港，而且他買的金魚到港時十分「精靈」。

記者在「拼多多」查看金魚時，發現有賣家以「香港賣得好」作招徠，介紹精品蘭壽金魚（一種受歡迎的觀賞魚），另有店家標出價錢為23.8元；而且可以集運來港，只是付款前會有提示，要求買家閱讀《跨境購物需知》。至於另一網購平台「京東」亦有店家售賣金魚，並顯示支持香港為收貨點。

記者在「拼多多」查看金魚時，發現有店家標出價錢為23.8元。而且可以集運來港。（拼多多網頁截圖）

記者在「拼多多」查看金魚時，發現有賣家以「香港賣得好」作招徠，介紹精品蘭壽金魚（一種受歡迎的觀賞魚），而且可以集運來港。（拼多多網頁截圖）

記者在「拼多多」查看金魚時，發現有不少店家有售，而且可以集運來港。（拼多多網頁截圖）

可進口非瀕危觀賞魚 漁護署建議一律先取得原產地載貨清單為上策

根據漁農自然護理署規定，市民如進口非瀕危觀賞魚或水生動物往香港，並不需向署方申請特別/入口許可證，惟需先向出口國/地方查詢出口有關動物時的要求。

假若入口本港的觀賞魚或水生動物屬瀕危物種，則該批動物可能須具備由出口國/地方當局發出的瀕危物種出口證或本署發出的瀕危物種入口證，漁護署建議市民在進口動物時，需附有原產地列明有關品種的載貨清單。

市民在「拼多多」購買金魚時，付款前會有提示，要求買家閱讀《跨境購物需知》。（拼多多應用程式截圖）

市民在「拼多多」購買金魚時，付款前會有提示，要求買家閱讀《跨境購物需知》。（拼多多應用程式截圖）

市民在「拼多多」購買金魚時，付款前會有提示，要求買家閱讀《跨境購物需知》。（拼多多應用程式截圖）

港客「拼多多」購買蠔仔煮食大讚新鮮好吃 網民指是「拼命」

早前更有香港顧客在「拼多多」購買了生蠔，並在社交媒體上分享，大讚新鮮好吃，被網民指是在「拼命」。記者在「拼多多」上發現大量店家售賣生蠔，他們多以「非凍品」、「當日發貨」、「不新鮮包退」等來吸引顧客，顧客需在付款前點擊同意《跨境購物需知》協議。

有關生蠔為煲蠔仔粥或煎蠔餅（蚵仔煎）的蠔仔（小海蠣），在街市魚檔和豆腐檔、以及福建雜貨舖有售，一般正常不會生吃。

網友在Facebook群組發文分享在拼多多的生蠔，並予以好評。（Facebook群組「拼多多 開心share 分享群」截圖）

食環署僅限賣生吃蠔須領領牌 籲網購食物時要留意性質及潛在風險

翻查資料，食物環境衞生署食物安全中心早在2018年便在網頁上建議市民，在購買食物，特別是供不經烹煮而食用的蠔、壽司和刺身等高風險食物時，應光顧可靠及領有牌照／售賣限制出售食物許可的食物業處所，並要求營運者提供其牌照狀況或證明。

食安中心亦指出，任何人未經食環署准許售賣或要約出售限制出售的食物（例如冰鮮／冷藏肉類家禽和魚類；供不經烹煮而食用的蠔；刺身和壽司等），即屬違法。

食環署表示，任何業務處所設於香港境內，並透過網站或網上平台售賣受限制食物，例如供生吃的蠔及刺身，均須持有由食環署發出的「受限制食物售賣許可證」。持證人必須嚴格遵守有關發證及持證條件，並於其網站或網上平台帳戶的主頁清晰展示許可證的資料，包括獲批准售賣或要約出售的受限制食物種類。若食環署發現有持證人未有遵從發證或持證條件，會即時採取適當跟進行動。

環署亦提醒市民，網購食物時要留意食物的性質及潛在風險，若發現食物並非保存在安全溫度、食物包裝破損及滲漏、蔬果有發霉或腐爛的迹象，切勿食用有關食物。

記者在「拼多多」上發現不少店家售賣生蠔，並以「不新鮮包退」等來吸引顧客，亦需在付款前點擊同意《跨境購物需知》協議。（拼多多應用程式截圖）

海關：一直要求電商平台必須嚴格遵守香港相關法例

海關回覆查詢指，當局一直與電商平台保持聯絡，要求進口受管制物品必須嚴格遵守香港相關法例的規定。除了會繼續與相關部門保持聯繫及交換情報，當局亦在各個邊境管制站進行突擊聯合執法行動，亦會加強對電商平台的合規推廣。

海關又表示，根據《進出口條例》，所有受管制物品必須先獲得有關當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口。若沒有有效牌照或許可證而把任何受管制物品帶進／帶出香港（無論自攜、郵寄或經代購集運），除了涉案的物品會被充公，違例者也可遭檢控，可能會留有案底。

食環署表示，一直與海關保持緊密聯繫，在各個邊境管制站進行突擊聯合執法行動，並安排檢疫偵緝犬於各個陸路邊境管制站協助執法人員執勤，以打擊非法進口食物。