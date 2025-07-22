今日新聞8分鐘｜港鐵職員液體噴雀防停留｜31歲男星殺女友遭槍決

蘇屋邨17歲巴籍少年暈倒送院亡 家中檢太空油大麻K仔疑與案有關

警方昨日（20日）接獲一名男子報案，指懷疑其17歲兒子在長沙灣蘇屋邨石竹樓住所內暈倒。救援人員趕抵，發現事主陷入昏迷，遂將他送往明愛醫院搶救，其後宣告不治。

警方在其單位內，檢獲一支連接著懷疑含有液態依托咪酯（俗稱「太空油」）煙彈的電子煙槍、0.9克懷疑大麻及0.1克懷疑氯胺酮（俗稱「K仔」），懷疑與案件有關，將案交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。據悉，死者為巴基斯坦籍，持有香港身份證。警方將安排為他驗屍確定死因。

沙田玖瓏山單位情侶點香薰蠟燭入睡 燒着雜物釀火災

沙田九肚山發生火警。周二（22日）清晨5時半左右，麗坪路屋苑「玖瓏山」一單位突然起火，消防接報指1男1女被困在涉事單位房間內。

西貢萬年街唐樓單位失火 消防疏散10人救出5狗 一狗當場死亡

今日（22日）下午1時43分，西貢萬年街69號一幢唐樓的單位發生火警。消防出動一條喉及一煙帽隊灌救，其間協助10名住戶疏散，並在多個單位救出5隻狗。火警於25分鐘後救熄，無人受傷，惟其中一隻狗證實當場死亡。

人員經初步調查相信，涉事單位疑有電器短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。唐樓附近有一間長者中心，火警期間，中心的活動要臨時取消。唐樓地下是愛護動物協會的動物領養中心，運作未有受影響，毋須疏散。

有片｜港鐵職員持液體噴雀惹眾怒 港鐵：用植物成分噴霧防鳥停留

保育團體「香港救援鳩鴿及雀鳥」上周六（19日）在社交網站Facebook發布一則題為「坑口固固 • 何去何從？」的帖文及影片，可見片中一名身穿港鐵制服的男子手持噴壺，向坑口站B出口對開聚集的粉鳥噴不明液體至少20次，疑為驅趕佇足休息的鳥群，引起網民眾怒。

港鐵今日（21日）回覆《香港01》查詢指，片中位置屬港鐵公司管理，該位置不時收到乘客及居民反映有雀鳥聚集。為保持車站範圍衞生及整潔，近日車站曾試行以採用植物成分的噴霧，噴灑該位置的花圃、石壆及扶手等地方，以避免雀鳥停留。

31歲男星殺害16歲女友遭槍決 成內地首位被判死藝人

陝西咸陽市中級人民法院近日公布一宗曾轟動社會的殺人案調查報告，內地男星張藝洋因不滿16歲女友提出分手，持刀將其殺害，並試圖製造女方自殺假象，最終以「故意殺人罪」被判處死刑，並已於去年12月18日遭到槍決。他也因此成為內地娛樂圈首位被依法判處並執行死刑的藝人。

曾蔭權爆葉劉當年獨力撰23條草案 自己提修訂不獲接納

新民黨主席葉劉淑儀今年書展出版新書《葉劉淑儀服務香港50年》，邀請了多名舊同事和好友撰寫他們眼中的葉劉淑儀，包括她的前上司、前行政長官曾蔭權。曾蔭權在文章中憶述早於1970年代在政府認識葉劉淑儀，感覺溫婉親切，兩人亦合作無間，培養出同儕情，但說她剛強勇毅的一面，在職業生涯才真正表露無遺。除了曾經不滿一名同期公務員率先升職，及後更曾缺席由他主持的政務司司長會議，形容屢見不爽。

及後，葉劉淑儀出任保安局局長，曾蔭權形容她或多或少給人高高在上的感覺。他披露2001年領導23條立法期間，葉劉淑儀與北京緊密合作，獨力完成差不多整份草案，「最後幾乎是以既成事實的方式」把條例草案提交行政會議，自己曾以政務司司長身份提出數項修訂建議，卻沒有一項獲得接納。條例草案引發大規模示威，一個「所謂建制派政黨」的支持亦瞬間蕩然無存，草案最終撤回。

被問到曾蔭權對她處理23條立法的評價是否公允，葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時說無回應。曾蔭權為她新書撰文的條件是不能刪改其文章，故原汁原味刊登。

內地婦收秘魯幣「人情」偕妹銀行兌換 職員揭偽鈔印「渣打」報警

旺角一日內發生兩宗懷疑使用假鈔案。今日（21日）下午1時50分，一對內地母女於旺角道50號一銀行，欲存入56張美元偽鈔被捕。至下午3時45分，警方再接獲彌敦道617號一間銀行職員報案，指2名女子攜帶一張面值500元秘魯太陽幣，欲兌換成港幣，但懷疑屬假鈔。警方到場調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕兩名同姓黃的女子，案件交由旺角警區刑事調查第一隊跟進。

據悉，兩名被捕人為姊妹，74歲黃姊為內地人，持雙程證；62歲黃妹則持香港身份證。消息稱，黃姊因孫女於鄉下出嫁，同鄉向其送贈印有「香港渣打銀行」的面值500元秘魯太陽幣作「人情」。黃姊遂趁訪港，偕同妹妹到渣打銀行，由黃妹到櫃枱詢問職員可否將紙幣兌換為港幣，惟職員拿入辦公室檢查後，懷疑紙幣屬假鈔，隨即報案。

3COINS香港首店開幕即打破品牌單日銷售紀錄 母公司：超乎預期

【3COINS／雜貨店／日本100円店／零售業】日本人氣生活雜貨店3COINS香港首間旗艦店上周五（18日）開業，吸引大批市民到場購物，店外全日大排長龍。3COINS香港母公司YAICHI集團今日（21日）宣布，當日香港旗艦店銷售額，打破品牌自1994年開業以來單日銷售紀錄。

奧巴馬被指密謀推翻2016大選 特朗普發AI影片逮捕其歸案｜有片

英國媒體7月21日報道，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）早前公布有關俄羅斯介入2016年美國大選的文件，聲稱這些電郵指向前總統奧巴馬（Barack Obama），「多年來」密謀透過「捏造與將情報政治化」推翻特朗普（Donald Trump，又譯川普）2016年的勝選結果。對此，特朗普20日在其社交平台轉發AI生成的影片，似乎在暗示有意拘捕奧巴馬。

印尼男童「船頭舞」意外走紅 稱舞步即興創作 引全球模仿｜有片

印尼男童在傳統划船比賽中即興起舞，無意間在網絡走紅。獨特的舞步不僅掀起一陣全球跟風潮，還提升了外界對印尼傳統文化活動的認識。