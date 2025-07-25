今日新聞8分鐘｜何伯何太互毆同場應訊｜男子疑揸電動單車送餐

青衣迴旋處私家車收慢 單車男猛撼向前仆倒地

網上流傳一段車禍cam片，可見一名單車手沿青衣翠怡花園對開路邊駛出馬路、另一輛私家車則由迴旋處轉入青衣鄉事會路，期間私家車因應前面情況減慢。適時，單車手卻恰巧向右望查看路況，回過頭一刻始驚悉私家車收慢，大驚擬用左腳撐住地面，惜為時已晚，單車已撞向私家車左邊車身，單車人隨即人仰車翻向前仆，倒地10秒始緩緩坐起；私家車司機亦落車查看。

片段可見，案發於今日（24日）下午2時許，惟警方初步未有接獲報案。驚險一刻令網民抹一額汗，「（單車人）擰頭但唔望前面‥‥‥」、「咁大架車都睇唔到」；亦有人指片段可保障私家車司機，「條車cam片係好重要嘅證據，可以幫到（私家車）車主！」

將軍澳婦遭推跌 46歲保安被捕揭另涉兩襲擊案

將軍澳前日（22日）發生隨機襲擊案。一名六旬婦在將軍澳穎禮路與寶康路交界一迴旋處的交通安全島等候期間，突遭一名陌生漢推跌在地，對方逃去無蹤。吳婦受傷，自行前往將軍澳醫院求醫。

事隔兩日，警方今日 (24日）以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名46歲男保安，揭發他在6月及5月，分別與區內及筲箕灣另外兩宗襲擊案有關。據了解，被捕男子與同區兩案受害人不相識，亦無結怨。警方正循其精神狀態等方向調查，案件將於觀塘裁判法院提堂。

何伯何太涉互毆案｜被控後首同場 何太出庭時稱好驚

捲入子女爭產風波而成為城中熱話的「何伯」夫婦，今年5月涉在屯門單位外互毆，二人分別被控蓄意傷人及傷人罪，案件今（25日）在屯門裁判法院再訊，是兩人被控後首度同場。控方稱已經完成調查，申請押後至10月17日候索取法律意見，以考慮控罪適切性。裁判官批准申請，兩人續准保釋。何太出庭時稱：「我好驚呀！」何太離庭時獲警方拉橙帶護送離開，沿途不斷有市民拍片圍觀。

長沙灣男疑揸電動單車送外賣 遭巡警斷正跪地

昨日（23日）上午11時42分，軍裝警員巡經長沙灣長發街與元州街交界，見到一名男子駕駛電動單車，上前執法。該名39歲姓陳司機涉嫌駕駛未獲發牌照的車輛、無牌駕駛等4罪被捕。網上圖片可見，一名相信是司機的男子跪在電動單車旁邊，4名警員與他溝通。

旺角短裙鳳姐帶「客」上樓 遭電線綁手掌摑打劫

旺角有性工作者遇劫受傷。今日（24日）下午約5時03分，新填地街272號慶華大樓保安員報案，指一名女住客被一名男子行劫，更遭對方掌摑，賊人搶走財物後逃去。警方事後翻查大廈閉路電視片段調查，正追緝賊人歸案。

據了解，遇劫女子為一名持雙程證「鳳姐」，當時帶同一名「男顧客」上樓，登樓後有人即亮錘打劫，搶走1萬元現金後逃去，女事主事後送院治理。男保安憶述女事主求救一刻，「大廈有兩邊門口，佢另一邊門口衝入嚟話有人打劫，有人打人同搶咗錢！」保安指，女事主聲稱被人用電線綁住，打傷眼角，其後掙脫。

安達臣道貨斗吊工人拆棚 勞工處發停工通知書

長實安達臣道「港人首置盤」地盤，於本周三（23日）懷疑違規，用貨斗吊運工人升上20樓高，以拆除危險棚架。有業界人士指出，採用吊運載人的鐵斗至高空拆危棚，是業界正規且安全的做法，但認為安達臣道地盤工人執行時問題多多：包括誤用了不合標準的貨斗、又沒有做足戴安全帽、及用獨立救生繩等安全措施。

長實發言人回應《香港01》報道指，有關棚架拆卸工作並非違規操作，乃合符相關法例規定，更指當日進行工序時有勞工處人員在場，並無對操作提出異議。勞工處證實，當日下午曾到場巡視職安健狀況時，發現工人在一個起重機吊著的吊斗內視察棚架，當時有配戴安全帽及安全吊帶，處方亦查核起重機、吊斗、吊索具及棚工等所需的法定証書。但處方表示於今日發現，在當日下午較後時間，承建商曾不安全地進行拆棚工程，相關工序存有工人由高處下墮的風險，故發出4張「暫時停工通知書」。

國安處懸紅通緝袁弓夷等19人 涉境外籌組「香港議會」

警務處國家安全處今日（25日）公布，懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷及何良懋等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」，法院已應警方申請發出拘捕令。被通緝人士包括9人組織「香港議會」選舉，以及10名參與選舉並宣誓就任的所謂「香港議會議員」。

警方指，「香港議會」旨在顛覆國家政權，其目標包括推動「自決」。警方早前已懸紅100萬元通緝袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達，今日再懸紅20萬元通緝另外15人。

動漫電玩節開鑼｜反智轉身再現片段 Coser盛裝出席

香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，10時開場一刻，來自澳門的謝先生第一個衝入場內，並使出動漫電玩節經典「反智轉身」，現場掌聲雷動。謝先生稱今早4時半隻身一人從澳門出發，7點半到會展排隊，成功排第二位入場。他預算購物約一萬元，例如PS5手掣。雖然他未來幾天會再來展場，不過他指會回澳門，與朋友集合再過來，不會留港住宿。

西北太平洋熱帶氣旋「放題」 周末或四風同現

南中國海北部至西北太平洋非常「熱鬧」，香港天文台今日（25日）指，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於周末期間形成。這個準熱帶氣旋，連同周四生成的羅莎（熱帶風暴級）及之前的強烈熱帶風暴范斯高（ FRANCISCO）及已減弱為熱帶低氣壓的竹節草（CO-MAY），周末或四風共舞。

四個熱帶氣旋料對香港直接威脅不大，但天文台料廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響。天文台最新預測，本港下午極端酷熱，市區最高氣溫約35度，局部地區有驟雨及雷暴，展望 星期六及星期日部份時間有陽光，日間酷熱，但局部地區有驟雨，隨後一兩日驟雨增多。

特朗普批聯儲局工程耗資241億 鮑威爾當面反駁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日罕有到訪仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場當面核實翻新成本，出現尷尬場面。特朗普主張目前翻新工程成本已飆升至31億美元（約241億港元），並拿出一張紙給鮑威爾核實。鮑威爾閱後發現，5年前已完工的馬丁大樓（Martin Building）翻新成本也被特朗普計算入成本中，反擊稱「這（大樓）不是新的」。