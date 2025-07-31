今日新聞8分鐘｜鐵板餐搶火燒傷兩女｜司機遭箍頸亡 裁定非法被殺

九巴拖車拖行巴士突「擺尾」 釀3車串燒

網上流傳一段車cam片段，可見一輛印有水務署標記的白色七人車停泊於路邊，男司機之後下車離開，20多秒後一輛九巴拖車駛經時，被拖行的單層巴士突然如舞龍般「擺尾」，「揈」向左邊，繼而猛撼七人車尾部，將它推前再撞上前方另一輛私家車。前方私家車被撞後亦遭前，車上人「嘩」一聲驚呼，拖車則停在私家車右方，影片就此結束。據知事發於九龍灣臨華街，事件中一名私家車司機受送傷送院。

大欖涌村屋男清潔工疑3層高墮下 昏迷送院搶救不治

大欖涌發生工業意外。今日（30日）下午3時26分，警方接報案指，一姓鍾（44歲）男工人於大欖涌村一村屋工作期間，懷疑意外從3樓墮下，不省人事。救援人員接報趕至，事主仍然昏迷，隨即由救護車將他送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方到場發現地上遺下一灘血跡，現正調查事件。

現場消息指，涉事男工人為清潔維修工人，當時他正與另一名工人在天台位置工作，其間從兩座村屋中間意外墮地，地上遺下大量血跡。現場可見，村屋外亦搭有棚架。

據了解，涉事村屋近日進行翻新工程，鍾男新加入於上址工作，負責為村屋外圍的清潔。今日事發時他在村屋天台收拾時，懷疑不慎從天台3層高跌落，頭部著地；其後由姓張（43歲）男工友發現他躺在地上，不省人事，於是報警求助。警員到場後，發現死者身上並無配戴安全帶。

龍豐控訴警方入錯舖搜查 保留法律追究權利

龍豐集團今日（30日）晚上發聲明，指有警員昨日（29日）進入集團位於尖沙咀廣東道的分店執法調查，但搜查令列出的地址及店舖名稱與該店不符。聲明又指，警方一度要求落閘暫時停業，但得悉「入錯舖」後，未作正式道歉便離開。龍豐指，事件令店內顧客「無端受到不必要的滋擾和影響」，形容「令人遺憾」，又指將向有關部門作正式投訴，並就事件對集團營運、商譽等損害，保留一切法律追究權利。

銅鑼灣食肆鐵板餐饌玫瑰露搶火 46歲女子燒傷危殆

銅鑼灣今日（30日）發生罕見食肆意外。晚上7時11分，警方接獲報案，百德新街57號地下一間茶餐廳內，有侍應為食客送上鐵板餐，饌玫瑰露酒點火時意外搶火，兩名分別46歲和17歲女食客燒傷，兩人送往律敦治醫院治理。其中17歲傷者送院時要以面膜敷治。其中一名傷者的丈夫接受《香港01》訪問時形容，傷者傷勢嚴重，「甩晒皮，好大鑊」；餐廳負責人則表示，過往從未發生過同類意外。消防及警方正調查事件起因。

的士司機疑遭箍頸後亡 陪審團再裁定非法被殺 未剪

六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後男警林偉榮把陳押上警車時，疑曾箍過陳的頸部。司機後來出現頸椎移位情況致全身癱瘓，留院一個月後死亡。死因庭於2018年首次就此展開死因研訊，警員林偉榮作供時曾認有箍過陳的頸，當年的陪審團曾裁定陳死於不合法被殺。後來林就裁決申請司法覆，被裁定勝訴，案件發還重審。死因庭2025年再作聆訊，警員林偉榮作供時改稱只是「掂」到陳的頸，家屬律師曾疑林改口供，但林堅稱今次才是他想講的答案。

死因庭經十多日研訊，3女2男陪審團商議逾12小時後，今(31日)以4比1大比數裁定的士司機陳輝旺的死因為「非法被殺」。陪審團又指，這次事故反映警員的失當行為，或會對被捕人士的生命安危造成威脅，建議警務處可在警車車廂增設可收音及錄影的鏡頭，以確保被捕人士的生命安全。

家屬得悉裁決後發書面聲明指，希望警方及律政司嚴正處理事件，並追問律政司會否重啟刑事調查，認為相關單位有責任向公眾交代。

佐敦住宅單位門打開傳異味 揭裸漢倒斃身旁遺性玩具

佐敦發生屍體發現案。周三（30日）下午3時38分，警方接獲柯士甸道19至23號永發大廈保安報案，指發現一單位有異味傳出。警員接報到場，發現一名男子倒臥屋內，惟救護員經檢驗後，證實他當場不治。警方將案件列作「屍體發現」，油尖警區重案組接手跟進。現場消息指，探員曾在大廈內翻查閉路電視調查。

據了解，死者為涉事單位的49歲姓周男住戶，保安巡樓時發現涉案單位大門打開，並傳出異味，揭發事件。警員到場時發現死者赤裸躺在床上，鼻有血跡，身旁有大量性玩具和和潤滑劑；法醫經初步檢驗，屍體沒有表面傷痕，死者死因有待解剖及進一步毒理化驗確定。仵工稍後移走遺體，警員帶走證物助查。

日星上村謙信涉非禮 辯方陳詞稱或太擠而膝頭碰膝頭

日本男藝人村謙信涉慶功宴上非禮女翻譯案今續，辯方傳召活動策劃人作供，證人指上村當晚曾自行去廁所，但他怕會有粉絲上前騷擾上村，故有主動提出陪上村去廁所。辯方結案陳詞時指，女事主的證供有誇大之嫌，又指辯方證人稱當晚大家坐得很擠迫，不排除有「膝頭掂膝頭」情況，指涉事的觸碰或只是意外。裁判官把案案件押後至8月13日裁決。

聆訊完結後，被告雙眼通紅，但時而又笑，走出庭外走廊時用紙巾拭淚，有粉絲目睹被告哭泣亦掩面流淚。據了解，法庭今派出約200張旁聽飛，正庭大部份是年輕女子，有人散庭時望向被告嘆謂「好帥」。

醫護抽痰後無重開呼吸機 瑪麗醫院ICU病人心跳一度停頓

瑪麗醫院上周一（21日）發生醫療事故。消息指，深切治療部有病人需使用呼吸機，醫護人員將呼吸機調校至待機模式為病人抽痰後，無將呼吸機調回正常模式，令病人有數分鐘無法呼吸，心跳一度停頓。

醫管局無主動公布事件，瑪麗醫院回覆指，醫護人員為病人急救後，病人短時間內恢復心跳，進行腦部掃描後確認事件對病人臨床情況無明顯影響。院方強調病人能自主呼吸，呼吸機只是輔助，但無回應呼吸機待機多少分鐘、有無醫護人員疏忽。

病人政策連線主席、醫委會業外委員林志釉認為，意外屬嚴重事故，負責處理呼吸機的醫護人員或涉專業失德，醫管局無主動公布事件是不可接受。

俄羅斯8.8級地震 手術室4醫生「神反應」瘋傳

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】俄羅斯堪察加半島（Kamchatka）外海在7月30日上午7時24分發生規模8.8強震，隨後8時09分又分別發生規模6.9、6.3地震。