網傳與上海學校合辦DSE課桯　慕光英文書院：未經授權已促刪除

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，被教育局暫停該校營辦。全國政協副主席梁振英批評內地教育仲介運作的原動力是金錢，形容「有錢就有鬼推磨」，以旁門左道將內地學生「送」入港校。



近日網傳一份DSE課程「2026年招生簡章」，聲稱由直資的慕光英文書院與上海常青藤學校合辦，標明由慕光提供「學籍直資保障」，每年學費3千元港幣，而常青藤提供課外補習及寄宿等。慕光英文書院於網站澄清內容由第三方獨立機構發佈，未經常青藤學校授權，該校已要求刪除。



慕光英文書院。(資料圖片)

近日網傳直資的慕光英文書院與上海常青藤學校合辦DSE課程，標明由慕光提供「學籍直資保障」，而常青藤提供課外補習及寄宿等。（小紅書圖片）

近日網傳直資的慕光英文書院與上海常青藤學校合辦DSE課程，標明由慕光提供「學籍直資保障」，而常青藤提供課外補習及寄宿等。（小紅書圖片）

簡章稱提供「正規香港中學學籍」 每年學費3千

「招生簡章」於小紅書等內地社交平台流傳，印有慕光英文書院及常青藤學校的校徽，目標是明年秋季入讀中五、中六的港籍學生，適合打算通過DSE升讀香港、海外或內地高校的學生。簡章指兩校採取DSE合作辦學模式，慕光提供「正規香港中學學籍」，學生支付政府直資學費，可享有日校課程及校園設施。每年學費3千元，上午8時至下午3時上課。

至於常青藤學校則提供課外DSE全科補習、升學指導、學生公寓寄宿托管服務等。學生可以根據需求，參與下午4時至8時的「常青藤學業托管」，寄宿則每人每月約8千至1萬元。

慕光英文書院於網站澄清內容由第三方獨立機構發佈，未經常青藤學校授權，該校已要求刪除。（網站截圖）

慕光澄清：內容未經常青藤學校授權

慕光英文書院在網站發聲明，指上海常青藤學校為慕光英文書院的友好姊妹學校，該校曾於上海合法開辦DSE課程，學生以自修生身份參加香港的考試。

校方指近日網絡平台流傳兩校的招生簡章，經查證資訊由第三方獨立機構發布，內容未經常青藤學校授權。慕光稱常青藤學校已要求該機構刪除相關資訊，並提醒公眾應以官方資訊為準，切勿輕信未經核實或未獲授權的資料。