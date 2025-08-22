消防員酒店房玩三人性交　強姦醉娃罪成　官稱需嚴厲懲罰囚75月

兩名時任消防員涉嫌在疫情期間，相約一名26歲女友人到酒店房，並與該女子玩酒game及在酒醉下的情況下，發展成三人性行為。該女子事後聲稱遭兩人輪姦。兩名消防員經審訊後僅一人強姦罪成，該被定罪的前消防員，今（22日）在高等法院判刑。法官譚耀豪判刑時指出，被告為滿足一時的性欲，在事主酒醉無力的情況下乘虛而入，更與首被告一同性侵事主，行為令人髮指，無可避免地要接受嚴厲的判刑，判被告入獄6年3個月。



被定罪的被告：陳卓軒（29歲），被裁定一項強姦罪成，指他於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

同案的首被告李浩田(31歲)，經審訊後被裁定強姦罪名不成立。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

被告曾確診癌症 決心想當消防員

辯方求情指，被告曾確診癌症，抗癌期間仍努力完成學業，他之所以有這份決心和堅毅，因為想成為能對社會有貢獻的消防員。被告父母撰寫的求情信亦指被告孝順，關懷長輩及照顧家庭。

事主事後感嚴重抑鬱及焦慮

法官譚耀豪判刑時引述事主的心理創傷報告指，事主有嚴重的抑鬱、焦慮及創傷壓力症，事件對她職業表現、社交及心理健康等多個功能領域造成影響，建議事主接受心理治療，處理她因事件造成的創傷。

女友稱會留在被告身邊

譚官又引述由辯方所呈交的多封求情信，指本案對被告及其家人造成嚴重打擊，交往11年的女友亦提到，與被告是中學同學，雖然事件延誤了他們的結婚計劃，但她已把被告視為她生命中不可或缺的人，無論如何都會留在他身邊，一起面對未來。被告的前上司及同袍亦有代為其求情，指他為人可信賴及樂於助人。

接納案件非預謀

譚官指，被告多年的志願及夢想，因這罪行毀於一旦，接納辯方指被告沒有使用武器，亦非預謀，過程中亦沒有侮辱事主，事件亦不涉及違反誠信，惟譚官不同意辯方所指，首被告經審訊後罪脫，代表沒有基礎把多於一人性侵視為加刑因素的說法。譚官認為，就案情而言，兩名被告均指出在最後階段，首被告與事主有發生口交行為，認為這顯然是加刑因素。

沒有使用安全套等需加刑

譚官指，被告的家庭融洽，有女朋友，能實現自己多年來的志願，甚至表現良好，曾獲表揚，惟因一時的鬼迷心竅，「一子錯滿盤皆落索」，為滿足一時的性欲，在事主酒醉無力的情況下乘虛而入，與首被告一同侵犯事主，行為令人髮指，故被告無可避免地要接受嚴厲的判刑，遂以5年為本案的量刑起點，考慮被告沒有使用安全套等因素後，認為須加刑1年6個月，以反映罪行的嚴重性，再考慮求情等因素後，遂判被告入獄6年3個月。

事主X曾與兩被告等多人酒聚

控方案情指，事主X在2014年與李因工作相識，至2021年，李透過社交媒體與聯絡X，並相約李於同年8月8日到尖沙咀諾士佛臺飲酒，當時次被告陳卓軒及其他人亦有出席。

到酒店房的只有3人

同月20日，李再約X到酒店房飲酒，並稱陳等男女也會出席。李當日帶X到酒店，X才發現房間內只有陳，並有啤牌和酒精。3人便在床上尾猜枚飲酒，X輸掉數輪後，已喝了11至12杯酒精飲品，開始有醉意，她在床上休息，李和陳則坐在一旁。

X見兩男示意並交換位置

X稱她酒醉間感到有人伸手入其裙底摸她下體，她用眼神向坐在左邊的李求救，惟李沒有理會，並鬆開了X的手，X移動身體想擺脫陳，亦曾想推開陳，但未有成功。她稱在半睡半醒下遭陳強姦，然後覺陳與李以身體語言示意雙方交換位置，後來李把下體插入其口要她口交，她指李並把精液射到她的頭髮上。完事後，陳有用毛巾為她清潔，並送她回家。

X兩日後向風雨蘭求助及報警，她按警方指示相約兩人再在酒店見面，李及陳到步被捕。

李堅稱X只曾為他口交

李及陳均否認輪姦X，李指X曾主動坐在他和陳中間，亦曾靠在他的肩膀上，他才手摸X 的手和大脾，在問准X後才與她接吻及撫摸，但李堅稱當日X只曾與他口交，他並無與X性交，亦無強姦她。

陳辯稱覺X曾給他性暗示

陳亦指X曾主動地坐在他與李中間，因X身穿短裙，陳覺得好吸引，便伸手摸X，他指X沒有拒絕，他感到性興奮，便往洗澡冷靜。後來李亦上廁所，他回到房時，她指X曾用腳「撩」了他幾下，他覺X給他性暗示，便開始進一步行動，之後二人性交。他指X不曾拒絕，亦與他配合。

認為X享受過程

之後李突然出現，並關上燈，他從未試過「三人行」，覺得很新鮮，故很快就接受了李的加入。陳認為X享受過程，他並無向X索取電話的打算，因為無想過與她發展。

