放寬輸26工種外勞規定9.4到期　周小松促政府停申請　續簽設上限

政府統計處周二（19日）發表今年5月至7月的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率為3.7%，較上一個周期升0.2個百分點，為2022年11月以來新高。建造業及餐飲業是重災區，失業率分別升至7.2%及6.4%。



勞聯立法會議員周小松預計，未來整體失業率會繼續在高位徘徊，但建造業及餐飲業因需求收縮，擔心會持續上升。就早前勞工及福利局局長孫玉菡表示，補充勞工優化計劃明年初完成檢討，之後會再決定下一步計劃，周小松指，當初政府表明計劃為期兩年到今年9月4日結束，當日後應停止接受申請。



補充補充勞工優化計劃將有新安排，下月起餐飲業所有輸入外勞申請若涉及初級廚師、侍應，僱主除了需舉行四周本地招聘，亦要到勞工處就業中心實地招聘。周小松認為，可以有效打擊僱主「假招聘」，但希望當局能夠切實執行，「唔好走過場」。



政府統計處今日（17日）發表今年4月至6月的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率為3.5%，與3月至5月的數字相同。（資料圖片／黃浩謙攝）

失業率高行業應先停輸外勞 未來續簽須設數量上限

勞聯立法會議員周小松今日（21日）在港台節目《千禧年代》表示，建造業及飲食業整體經營環境都不理想，人力需求已縮減了不少，另一方面外勞進港令到人力資源供應上升，他舉例指，現時政府為飲食業批出約三萬個外勞名額，預計將來升至五、六萬，但現時只有1.4萬人已來港，因此預計失該兩個行業失業情況會繼續惡化。

周小松又認為，政府不應容許外勞再無限地來港，「已經批准咗Quota（名額）、排隊等緊落嚟都已經有幾萬人，嚟緊可能會造成一啲更大嘅衝擊」，首要要暫停失業率高的行業輸入外勞，而未來外勞續簽，亦要設數量上限。

勞聯立法會議員周小松。（資料圖片／黃寶瑩攝）

早前勞工及福利局局長孫玉菡表示，補充勞工優化計劃明年初完成檢討，之後會再決定下一步計劃。周小松指，政府前年九月訂明暫停執行原有26個的職位類別和非技術或低技術職位的一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，「呢個係白紙黑字嘅」，要求當局9月4日原定期限屆滿後，就要停止接受申請。

呢個係白紙黑字嘅，但係而家局長所講，係以第一單審批出嘅時間計，就算係咁，我都覺得你喺9月4日之後，就唔可以再接受申請，因為你無再宣布將呢個計劃延長。 勞聯立法會議員周小松

另外，補充勞工優化計劃將有優化安排，會增設專題網站，同時下個月起餐飲業所有輸入外勞申請若涉及初級廚師、侍應，僱主除了需進行四周本地招聘，亦要到勞工處就業中心實地招聘。

周小松表示，歡迎有關措施，認為可以有效打擊僱主「假招聘」，但希望當局能夠切實執行，「唔好走過場」。他又期望，實地招聘的要求可以擴展至計劃下的其他工種，甚至普通勞工計劃下的輸入外勞申請。