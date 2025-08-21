涉助中槍健仔等4人潛逃 兩男女擬認妨礙司法公正罪 11.11答辯
撰文：陳蓉
兩男女涉於2020年至2022年期間，協助2019年荃灣中槍示威者「健仔」曾志健等四人潛逃，各被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪。案件今（21日）於區域法院再訊，辯方透露兩名被告擬認罪。法官郭偉健將案件排期至本年11月11日作正式答辯，審訊將以中文進行。兩名被告均沒有保釋申請，還押候訊。
兩名被告：余顯霖(26歲，的士司機)及吳淑慧(女，26歲，幼兒教育助理)，分別被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪，指他們於2020年10月某日至2022年7月13日期間，在香港，連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即作出一項或一連串的作為，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓少年所提起刑事法律程序的司法管轄權。
案件編號：DCCC 1111/2025
