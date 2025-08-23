今日新聞8分鐘｜英國司機撞斃港童判社服令｜「貓店長」終被尋回

北角美都大廈火警 男子嚴重燒傷不治 據報有人曾站窗邊求救

北角發生火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據報，有一名男子站於窗外邊揮手求助。救援人員奉召到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於5時07分將火撲熄。初步37名住戶自行疏散。現場消息指，一名年約70多歲男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，其後惜告不治；另有一名16歲少女吸入濃煙不適，清醒亦被送往律敦治醫院治理。

現場可見，美都大廈對開的英皇道煙霧彌漫，消防架起雲梯救援；有住戶赤腳逃生，救護員在場施援。昏迷男傷者全身多處嚴重燒傷，他頭戴氧氣罩臥擔架床，送院時需用自動心外壓機急救。

大坑東邨車禍｜九旬拐杖婦每日落街突命喪輪下 長子嘆：算壯健喇

石硤尾大坑東邨一停車場，今午（22日）有校巴倒車時撞斃老婦，七旬女司機被捕。年屆90歲的女死者兒女成群，多名子女及親友事後趕抵認屍及路祭，其中一名兒子蹲在地上失聲痛哭喊：「阿媽，我要煮飯畀你食，我要陪你去公園！」

面對母親命喪輪下，死者長子何先生亦無奈哽咽，他向《香港01》透露，母親需持拐杖輔助代步，每日均會到樓下公園乘涼，形容她身體「算壯健㗎喇」。他又指確實意外原因須待警方調查，指意外「大家都唔想嘅」。

蘇格蘭11歲港童遭垃圾車撞斃案 司機僅被判社區服務令及停牌1年

英國媒體8月21日報道，一名在網上群組被指是香港移民的11歲男童Thomas Wong，2024年3月在愛丁堡返學途中，在行人路踩單車被一輛垃圾車撞倒身亡。肇事司機上月認罪後，日前僅被判133小時社會服務令及停牌一年。

紅磡貓店長樂樂｜藥房老闆親述人貓重逢經過 嘆愛貓唔食嘢或求醫

紅磡民裕街一間藥房的「貓店長」樂樂上周六（16日）疑被人抱走失蹤，引起關注，幸今早（22日）終失而復得，老闆接受電話訪問時，心痛稱：「殘咗呀，肚都凹晒！」《香港01》晚上再到藥房探訪，黃老闆再親述樂樂回家經過，又指全日有街坊探望，惟樂樂垂頭喪氣，「成個落晒形‥‥‥唔食嘢，要用針筒餵佢囉。」

李家超落區探訪牛頭角下邨 向長者保證：「兩蚊雞」一定繼續

行政長官李家超今日（23日）落區，先後到牛頭角彩興路簡約公屋與牛頭角下邨探訪住戶及與居民交談，以及參觀東九文化中心。房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡及文化體育及旅遊局局長羅淑佩先後陪同。

李家超了解簡約公屋設施，包括人工智能互動系統及自助舊衣回收機等。到達牛頭角下邨後，他與多位長者交流，祝他們身體健康，稱希望他們有好的居住環境。他對一名長者表示：兩蚊雞（兩元乘車優惠）一定繼續。有長者形容李家超「真人靚過上鏡」。

政府冒牌水｜李家超首開腔：物流署把關不力、大為失望

行政長官李家超今日（23日）落區，先後視察彩興路簡約公屋與牛頭角下邨，與多名市民交流。他見記者時宣布，將在9月17日發表新一份《施政報告》。他又主動談及政府飲用水風波，指非常關注物流署把關不力，中標公司有提供虛假資料，但事情發生在採購專職部門，對此大為失望。他表示要查找不足，改善制度程序上面的漏洞。他又指財庫局做法正確，中止合約正確。

潘冬平與太太發聲明：自願放棄「藥倍安心」獎項 希望平息風波

肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台捲入「請槍」爭議，香港資優學苑及教育城早前公布調查，指接納其作品屬原創概念，參賽獎項均獲保留。潘冬平與太太彭詠枝發聲明回應，強調「藥倍安心」為女兒的原創概念，源於她對醫療安全的關注和希望減少醫療事故的願望。

外界關注為何彭詠枝聘用美國AI公司製作平台，聲明解釋，因彭詠枝認為「藥倍安心」有潛質發展為商業用途，亦憂慮概念被其他人抄襲等，所以與該公司接洽，探討「開發商業化潛質的產品」，承認當時無向該公司提及「藥倍安心」已經參賽，彭詠枝就事件引起的風波深表歉意。

聲明續指，爭議發生後，對年僅16歲的女兒造成極大心理壓力，指已主動決定自願放棄「藥倍安心」獎項，希望可以平息風波，以免女兒再受無止境的攻擊，決定獲女兒的同意，亦希望各界停止揣測及網上攻擊，給予孩子一個喘息的空間，讓她逐步走出精神上的困擾，在即將來臨的新學期可以重返正常校園生活。

川青鐵路工程12死 橋塌瞬間曝光 工人指連夜趕工：差四五米合龍

8月22日凌晨，青海省境內川青鐵路尖扎黃河特大橋施工過程中發生繩索斷裂事故，截至22日晚上，事故已造成12人遇難，仍有4人失聯，救援工作正在持續展開。新華社則報道，中鐵大橋局川青鐵路11標項目部尖扎黃河特大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼梁主拱肋垮塌。

事發時，現場共有15名施工工人及1名工程項目部負責人正在作業。有參與施工的工人稱，大橋原本打算8月26日合龍。該名工人說道，沒想到在22日就出事故了，「差四五米就合龍了。」

施工方人員說，「因趕8月底合龍的時間點，此外夜間施工符合溫度要求。連夜趕工發生這樣的事萬萬沒想到。」