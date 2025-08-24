寶琳小食店21粒生雲吞售$30　8旬婆婆隻身開舖：見熟客好過喺屋企

將軍澳慧安商場有一家售賣雲呑、麵食等的小店心香好食味，主打價錢親民的自家製作食品，例如生雲吞30元有21顆。小店近日在網上成為熱話，有街坊大讚食物不但便宜，雲吞更是皮薄餡靚，近日店外不時罕有地出現排隊的人龍。



自稱「心香婆婆」的80歲店主30年前與丈夫創業，直至丈夫兩年前離世後繼續獨力經營。一頭白髮的心香婆婆年中無休，星期日還開店，她說是為了有些寄託：「見下啲熟客、傾下偈，好過留喺屋企啦。」她表示感謝網民的支持，但笑指「唔駛（再特別報道）喇，費事啲人覺得我咁誇張」。



將軍澳慧安商場有一家售賣雲呑、麵類等食品的小店「心香好食味」。（洪戩昊攝）

「心香好食味」店主、80歲的心香婆婆。（洪戩昊攝）

慧安商場的設計很有年代感。（洪戩昊攝）

慧安園是寶琳第一個私人屋苑，於1994年入伙。作為其附屬商場，慧安商場的設計較為陳舊，也成為許多家庭式經營小店的容身之處，包括售賣雲呑、麵食等的心香好食味。

丈夫離世後獨力經營店舖

心香好食味由一名自稱「心香婆婆」的80歲婦人獨自經營，她本來任職文員，舊公司於30多年前倒閉後，兒子花費數十萬元買入慧安商場舖位，讓她與丈夫一同經營心香好食味。

丈夫兩年前離世後，便剩下心香婆婆獨力經營店舖。記者今早（24日）到訪時，剛巧碰上她的兒子及孫女到場清潔及維修店舖，除此之外，店舖的大小事務均由心香婆婆一手包辦。

「心香好食味」開業已超過30年，年中無休。（洪戩昊攝）

視小店為寄託 早上10時半工作至晚上8時

她每天早上7時起床，做運動及採購食材後便會回到店舖，由早上10時半營業至晚上8時。一年365日如是，年中無休。80歲仍如此「搏命」，她坦言店舖是其寄託：「見下啲熟客、傾下偈，好過留喺屋企啦。」

小店主打港式小食，例如魚肉燒賣8元5粒，亦有咖喱魚蛋、越南雞河、印尼撈麵等，定價親民。至於婆婆親手製作的生雲呑僅售30元21顆，網上不少熟客大讚皮薄餡靚。至於實際盈利，婆婆笑言「好難講」，僅稱希望薄利多銷。

婆婆親手製作、即叫即包的生雲呑僅售30元21顆，網上不少熟客大讚皮薄餡靚。（hinsonho1997 threads 圖片）

小店定價很「親民」，例如自家製作、未經烹煮的生雲呑只售30元21顆。（洪戩昊攝）

得悉在網上引起討論 希望保持低調

店舖近日在社交媒體引起討論，有網民呼籲市民支持小店。婆婆知道小店舖突然進入大眾的視線，憶述有一天門前罕有地排起了長長的人龍。她表示感謝大家的支持，但笑指「唔駛（再特別報道）喇，費事啲人覺得我咁誇張」。