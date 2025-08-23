旺角上海理髮店屹立60載月底結業　老闆退休回鄉告別「蒙娜麗莎」

當日式速剪理髮店近年迅速攻陷本港各區時，昔日對理髮細節甚講究的傳統上海理髮店，隨着時代洪流不斷被淘汰，現已買少見少。其中坐落於旺角新填地街有近60年歷史的「上海新雅蒙娜麗莎理髮店」，近日宣布將於本月底結業。82歲的老闆顏偉國接受《香港01》訪問時說，因為年紀漸大，要「一腳踢」為客人洗、剪、吹開始感到吃力，加上店舖內外的多項裝置，被指不合《建築物條例》需要修葺，於是決定退下來，告老還鄉返上海，向「蒙娜麗莎」道別。



他並沒有在店外張貼結業告示，原因就是對畢生心血的不捨，「貼咗出嚟，我自己見到會心痛」。無人接手，代表香港又失去了一間上海理髮店。



在旺角新填地街有近60年的上海理髮店「新雅蒙娜麗莎理髮店」將於8月底結業。（梁鵬威攝）

店名「蒙娜麗莎」 老闆：想每個客剪髮後都露出蒙娜麗莎的微笑

老闆顏師傅於1958年從上海來到香港，然後開始向親戚學習理髮。學師8年，15歲時已成為理髮師傅，大約25歲時已可在旺角阿皆老街、砵蘭街開創自己的事業。兩店其後在1991年合併，並取名為「新雅蒙娜麗莎理髮店」。為何以「蒙娜麗莎」來命名？原因是蒙娜麗莎代表甜蜜的微笑。顏師傅認為，應該要讓每一位顧客在接受完他們的服務後，都露出蒙娜麗莎般的微笑，這也是他對自己的要求。

上海理髮店着重舒適氛圍 做到賓至如歸

問到上海理髮店與其他髮型屋有什麼不同時，顏師傅說上海理髮店整個氣氛、環境都會令人感到舒適，理髮師為顧客剪髮，刮鬍子、恤髮時的周到，都會令顧客有舒服的感覺。亦因此，很多顧客都是回頭熟客。

訪問時，顏師傅不時會望着記者的頭髮，他說這是職業病，外出時也會留意其他人的頭髮，然後在心中為他們設計髮型，「我會自己諗，如果佢啲頭髮咁樣整咪好睇囉」。他又指當年理髮店的女賓部曾經「大把生意」，因為那時候的女性外出時頭髮一定要有造型，否則會被人取笑，不過時代不同，現時已較少女士來店內恤髮，不過就多了來自內地的女遊客，希望剪一個「香港風」的髮型。

「啲後生都係講講下」，顏師傅說到沒有人入行時，指現時的年輕人捱不住做學徒的日子，而且有不少其他出路可以選擇，所以願意入行的人已屬罕有。他的一對子女亦老早說了不會接棒，所以新雅蒙娜麗莎理髮店在8月31日最後營業，之後便會成為歷史，換言之，一眾熟客都將無法再享受顏師傅的手藝。

「新雅蒙娜麗莎理髮店」在旺角經歷了近60年，裝潢擺設都帶著強烈舊式上海理髮店的味道。（梁鵬威攝）

「新雅蒙娜麗莎理髮店」舖外少不了有髮型屋專用的「波波燈」，不過近來卻被要求拆去。（梁鵬威攝）

顏師傅表示，理髮店最初有十多位伙記，最高峰有20多人，髮型師傅、專為顧客洗頭的員工，還有打掃等，各司其職，但後來只剩下他一個時，要「一腳踢」處理所有功夫，年輕時還可應付，但現時年紀大了，體力大不如前；加上店舖的標記「波波燈」、簷篷等，突然被指不合《建築物條例》，被通知需要修葺或拆除，亦令顏師傅感到有心無力，於是決定退休，結束經營了約60年的心血。

他不願張貼結業告示，只是每次客人來剪頭髮時，才將結業決定告訴客人，「貼咗出嚟，我自己見到會心痛」。顏師傅未有透露退休後有何打算，但將會返回上海定居，後會未必有期。

