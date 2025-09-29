颱風樺加沙｜機管局張李佳蕙：風後一日處理近千航班　總結3部署

本年「風王」超強颱風樺加沙上周三（24日）吹襲本港，香港國際機場由周二( 23日)傍晚開始暫停客機升降近30小時。機管局行政總裁張李佳蕙表示，首要任務是航空公司在最安全的情況下可起降，在樺加沙逐漸減弱後立即啟動復常機制，由上周四（25日）凌晨起，航空公司開始接載滯留外地的旅客回港，離港航班也陸續恢復，三條跑道同步運作，約一天內已處理近千班航班，運作迅速回復正常。



機場在9月25日超強颱風樺加沙遠離香港後恢復全面運作，安排滯留乘客上機。（鄭子峰攝）

張李佳蕙表示，樺加沙來勢洶洶，被形容為近幾十年襲港最強的風暴，連CNN也稱它是今年全球最猛烈的風暴，「面對這樣一場自然力量的考驗，作為全球重要航空樞紐的香港國際機場，我們的禦風能力，世界都在觀注著。」她指在風雨前夕，有外媒誤報香港機場將會關閉，機管局迅速作出澄清，場門年中無休，即使航空公司基於安全暫停航班，跑道與客運大樓依然保持運作。

她表示，總結這次經驗，能夠保護乘客安全、避免設施受損，關鍵之一在於及時掌握資訊，感謝常駐機場的天文台人員提早發出警示，提供颱風路徑資料，讓機管局有足夠時間作全方位部署，包括：

· 航空公司提前將部分飛機調往外地避風，以便風後迅速恢復運力；

· 機管局加強停機坪防風措施，固定登機橋，並檢查排水系統；

· 三跑道系統的海堤設計早已考慮極端天氣，高度達主水平基準以上6.5米，成功抵禦風暴潮。

她指樺加沙的移動路徑在後期偏南約20公里，減輕對香港的直接衝擊，但機場仍錄得極高風速，側風超過40海浬（時速74公里），遠超航班升降的安全標準。

張李佳蕙表示，不論是空中或地面交通受風暴影響而暫停，最安全的就是讓旅客安心留在機場內等待，「與其它機場的旅客一樣，當面對暴風雪或暴風雨時，旅客們寧可在目的地的機場等候離開機場，也不願航班被轉降其他機場，面對更長的不確定等待。」因此機管局的首要任務是航空公司在最安全的情況下可起降，並讓每一位旅客在機場內感受到安全、舒適與關懷，即使暫時無法離開，也能放心等待天氣好轉。

颱風期間機場緊急應變中心全程運作，協調各單位應對，她表示，雖然大量航班取消或延誤，但航空公司均主動通知旅客，客運大樓未出現大批旅客滯留情況，秩序井然。

機管局在客運大樓設立休息區，提供座椅、充電設施，食肆和商店如常營業。「旅客關顧組」派發樽裝水、乾糧和毛毯，更特意準備了爆谷、棉花糖，小朋友還獲贈玩具蠟筆，張李佳蕙說：「為緊張的氣氛添上一絲溫暖。」她表示，對於日以繼夜堅守崗位的員工，局方也在兩個休息區提供約400個休息空間，供他們小休，她感謝員工的付出。

機場在9月25日超強颱風樺加沙遠離香港後恢復全面運作，安排滯留乘客上機。（鄭子峰攝）

張李佳蕙表示，隨著樺加沙逐漸減弱，機管局立即啟動復常機制，與民航處及航空公司協調，重新編配航班，由上周四（25日）凌晨起，航空公司開始接載滯留外地的旅客回港，離港航班也陸續恢復。她指三條跑道同步運作，約一天內已處理近千班航班，運作迅速回復正常。

她表示，機管局也積極理順交通接駁，與港鐵、巴士及的士業界緊密協調，延長機場快線服務時間，確保旅客能順利往返市區。

機場在9月25日超強颱風樺加沙遠離香港後恢復全面運作，安排滯留乘客上機。（鄭子峰攝）

張李佳蕙總結說：「掌握資訊、提早部署、群策群力、愛護關懷，是這次我們應對風暴的核心心得。」她形容每一次挑戰，都是進步的契機，「我們相信，沒有最好，只有更好——香港國際機場，始終準備好迎接明天的風與晴。」