中環海濱熱氣球節｜政府禁接載公眾　大會停售試飛門票僅升空展示

中環海濱熱氣球節籌備8年、耗資3千萬元，今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，入場者原可購票乘坐熱氣球。熱氣球節官方網站今日下午顯示與香港政府連月溝通後，政府現只批准持執照的專業飛行技術人員乘坐熱氣球，不能接載一般市民，故大會今日不會發售乘坐熱氣球的門票。大會表示會積極與政府溝通，如有進一步消息會盡快公布。



中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣布不獲政府批准接載乘客。（梁鵬威攝）

熱氣球飛行體驗原限現場購票580元

官方網頁早前顯示，熱氣球節早上時段的入場門票為成人200元、長者及學生120元；下午時段則分別為880元及440元。熱氣球飛行體驗則需現場額外購票，票價580元。

大會：政府僅批准升空展示及專業人員乘坐

香港國際熱氣球節官方網站下午公佈，經與政府連月以來的溝通和技術示範，獲政府批准將熱氣繫留於場内升空作展示，但現階段只准持有相關執照的專業飛行技術人員才可乘坐，暫未能接載一般市民，故今日不會發售乘坐熱氣球的門票。

大會指，會繼續與政府有關部門溝通，有進一步消息會盡快公布。

繫留定點飛體驗是在安全、受控的環境下登上熱氣球。繩把熱氣球綑在地面，可以保持固定的定點飛體驗。熱氣球將緩慢升至10米至20米的高度，乘客可欣賞中環及維港的景色。熱氣球將由一名專業熱氣球飛行員控制，可承載2至4名乘客。